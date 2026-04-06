Motorine tarihi zam geliyor: Benzin fiyatları da yükseliyor
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin litre fiyatına 7,67 TL, benzin fiyatına ise 2,29 TL zam... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T09:13+0300
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin litre fiyatına 7,67 TL, benzin fiyatına ise 2,29 TL zam yapılacak. Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması beklenirken, benzinde eşel mobil nedeniyle artışın pompaya 57 kuruş olarak yansıyacağı bildirildi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son düzenlemeye göre motorin litre fiyatına 7,67 lira zam yapılacak. Bu artış, motorinde tarihi rekor olarak kayıtlara geçecek.
Benzin fiyatlarında da artış beklenirken, litre başına 2,29 lira zam öngörülüyor.
Zam yarından itibaren geçerli olacak
Yeni zamlı tarifelerin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı pompaya yansımayacak. Buna göre benzindeki zammın tüketiciye yansıması 57 kuruş seviyesinde olacak.
Büyük şehirlerde yeni fiyatlar
Zam sonrası benzin fiyatlarının:
Doğu illerinde 65,77 TL
seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Motorin fiyatları rekor seviyeye çıkacak
Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının ise:
Doğu illerinde 88 TL
olması öngörülüyor.