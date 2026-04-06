Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/motorine-tarihi-zam-geliyor-benzin-fiyatlari-da-yukseliyor-1104788520.html
Motorine tarihi zam geliyor: Benzin fiyatları da yükseliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin litre fiyatına 7,67 TL, benzin fiyatına ise 2,29 TL zam...
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:13 06.04.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin litre fiyatına 7,67 TL, benzin fiyatına ise 2,29 TL zam yapılacak. Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması beklenirken, benzinde eşel mobil nedeniyle artışın pompaya 57 kuruş olarak yansıyacağı bildirildi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son düzenlemeye göre motorin litre fiyatına 7,67 lira zam yapılacak. Bu artış, motorinde tarihi rekor olarak kayıtlara geçecek.
Benzin fiyatlarında da artış beklenirken, litre başına 2,29 lira zam öngörülüyor.

Zam yarından itibaren geçerli olacak

Yeni zamlı tarifelerin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı pompaya yansımayacak. Buna göre benzindeki zammın tüketiciye yansıması 57 kuruş seviyesinde olacak.

Büyük şehirlerde yeni fiyatlar

Zam sonrası benzin fiyatlarının:
İstanbul’da 63,17 TL
Ankara’da 64,14 TL
İzmir’de 64,42 TL
Doğu illerinde 65,77 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Motorin fiyatları rekor seviyeye çıkacak
Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının ise:
İstanbul’da 85,14 TL
Ankara’da 86,27 TL
İzmir’de 86,54 TL
Doğu illerinde 88 TL olması öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
EKONOMİ
Dün, 15:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала