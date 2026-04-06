https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/rusyada-bir-ust-duzey-yetkiliye-saldiri-engellendi-ukraynaya-calisan-saldirgan-yakalandi-1104791602.html

Rusya’da bir üst düzey yetkiliye saldırı engellendi: Ukrayna’ya çalışan saldırgan yakalandı

Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine, bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı planlayan Rusya vatandaşının yakalandığı... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T10:33+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk Bölgesi’nde üst düzey bir yetkiliye yönelik terör saldırı planlayan 1974 doğumlu bir kişinin yasa dışı faaliyetinin engellendiği ifade edildi.Kursk Bölgesi’nde yaşayan Ukrayna doğumlu Rusya vatandaşının, Ukrayna istihbaratı temsilcisiyle temas kurduğu anlatılan açıklamada, failin, küratöründen aldığı talimatlar doğrultusunda, üst düzey bir bölgesel yetkiliye karşı terör eylemi gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı belirtildi.Saldırganın, hedefin hareket güzergahlarını, geliş ve gidiş saatlerini tespit etmek ve bombayı yerleştirecek noktayı seçmek amacıyla Kursk Valiliği binası etrafındaki durumu incelemeye başladığı ve elde ettiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla düşmana aktardığı bildirildi.FSB, failin bombayı gizlendiği yerden çıkardığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.Olayla ilgili dava açıldığı ifade edilirken failin ömür boyu hapis cezası alabileceğinin altı çizildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

