UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/rusyada-bir-ust-duzey-yetkiliye-saldiri-engellendi-ukraynaya-calisan-saldirgan-yakalandi-1104791602.html
Rusya’da bir üst düzey yetkiliye saldırı engellendi: Ukrayna’ya çalışan saldırgan yakalandı
Rusya’da bir üst düzey yetkiliye saldırı engellendi: Ukrayna’ya çalışan saldırgan yakalandı
Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine, bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı planlayan Rusya vatandaşının yakalandığı... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T10:33+0300
2026-04-06T10:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kursk
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör saldırısı
10:33 06.04.2026 (güncellendi: 10:41 06.04.2026)
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine, bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı planlayan Rusya vatandaşının yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk Bölgesi’nde üst düzey bir yetkiliye yönelik terör saldırı planlayan 1974 doğumlu bir kişinin yasa dışı faaliyetinin engellendiği ifade edildi.
Kursk Bölgesi’nde yaşayan Ukrayna doğumlu Rusya vatandaşının, Ukrayna istihbaratı temsilcisiyle temas kurduğu anlatılan açıklamada, failin, küratöründen aldığı talimatlar doğrultusunda, üst düzey bir bölgesel yetkiliye karşı terör eylemi gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı belirtildi.
Saldırganın, hedefin hareket güzergahlarını, geliş ve gidiş saatlerini tespit etmek ve bombayı yerleştirecek noktayı seçmek amacıyla Kursk Valiliği binası etrafındaki durumu incelemeye başladığı ve elde ettiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla düşmana aktardığı bildirildi.
FSB, failin bombayı gizlendiği yerden çıkardığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili dava açıldığı ifade edilirken failin ömür boyu hapis cezası alabileceğinin altı çizildi.
