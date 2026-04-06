https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/rusyada-bir-ust-duzey-yetkiliye-saldiri-engellendi-ukraynaya-calisan-saldirgan-yakalandi-1104791602.html
Rusya’da bir üst düzey yetkiliye saldırı engellendi: Ukrayna’ya çalışan saldırgan yakalandı
06.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk Bölgesi’nde üst düzey bir yetkiliye yönelik terör saldırı planlayan 1974 doğumlu bir kişinin yasa dışı faaliyetinin engellendiği ifade edildi.Kursk Bölgesi’nde yaşayan Ukrayna doğumlu Rusya vatandaşının, Ukrayna istihbaratı temsilcisiyle temas kurduğu anlatılan açıklamada, failin, küratöründen aldığı talimatlar doğrultusunda, üst düzey bir bölgesel yetkiliye karşı terör eylemi gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı belirtildi.Saldırganın, hedefin hareket güzergahlarını, geliş ve gidiş saatlerini tespit etmek ve bombayı yerleştirecek noktayı seçmek amacıyla Kursk Valiliği binası etrafındaki durumu incelemeye başladığı ve elde ettiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla düşmana aktardığı bildirildi.FSB, failin bombayı gizlendiği yerden çıkardığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.Olayla ilgili dava açıldığı ifade edilirken failin ömür boyu hapis cezası alabileceğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/abd-iranda-eski-ucaklari-kullaniyor-hizmet-disi-birakilmasi-planlaniyordu-1104788889.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3c4a7734b39c140adff3ba466dc0e59b.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10:33 06.04.2026 (güncellendi: 10:41 06.04.2026)
