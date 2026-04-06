https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/abd-iranda-eski-ucaklari-kullaniyor-hizmet-disi-birakilmasi-planlaniyordu-1104788889.html

ABD, İran'da eski uçakları kullanıyor: Hizmet dışı bırakılması planlanıyordu

ABD ordusunun İran operasyonunda, modern savaşlara uygun olmadığına inanılan A-10 Thunderbolt II saldırı uçaklarını kullandığı öğrenildi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T09:21+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101848/40/1018484079_26:0:1153:634_1920x0_80_0_0_36449b6dc1d710453dd507a702bec209.jpg

Sputnik, ABD bütçe belgelerini ve yasalarını inceleyerek, İran operasyonunda, 1970'lerde geliştirilen ve modern savaşlara uygun olmadığı için hurdaya çıkarılması planlanan savaş uçaklarının kullanıldığı tespit etti.Pentagon verilerine göre, daha önce ABD Hava Kuvvetleri, 423 milyon dolar tasarruf sağlamak amacıyla elinde kalan 162 adet A-10 Thunderbolt II uçağının tamamen hurdaya çıkarılmasını talep etti. Söz konusu saldırı uçaklarının resmi olarak günümüzde yüksek yoğunlukta geçen çatışmalarda savunmasız kaldığı kabul ediliyor.Buna rağmen, 18 Aralık 2025 tarihinde imzalanan Savunma Yetkilendirme Yasası, A-10 miktarının 30 Eylül 2026'ya kadar 103 adedin altına düşürülmesini geçici olarak yasakladı.Bununla birlikte belgeler, bu türden tüm uçakların tamamen hizmet dışı bırakılması için izlenecek yolu da teyit ediyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin, 2029 yılına kadar tüm uçakların hizmet dışı bırakılmasına ilişkin ayrıntılı bir plan sunması bekleniyor. Pentagon'un bu yılın 31 Mart'ına kadar kongreye geçiş takvimi sunması gerekiyordu. Buna rağmen, bu saldırı uçakları Ortadoğu'ya konuşlandırıldı.Daha önce ABD basını, Pentagon’un İran operasyonu kapsamında Ortadoğu’da kara kuvvetlerini desteklemek amacıyla bu saldırı uçaklarının sayısını 30'a çıkardığını bildirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

abd, i̇ran, pentagon, abd hava kuvvetleri, a-10, ortadoğu, a-10 thunderbolt ii