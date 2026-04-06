UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de insansız botların saldırısı püskürtüldü
Karadeniz'in kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait dört insansız hücumbotunun engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri hedeflerin vurulduğunu...
2026-04-06T12:49+0300
2026-04-06T12:57+0300
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de insansız botların saldırısı püskürtüldü

12:49 06.04.2026 (güncellendi: 12:57 06.04.2026)
© Sputnik / Thomas Thaytsuk — Ka-52 Alligator helikopterleri
Ka-52 Alligator helikopterleri - Sputnik Türkiye, 06.04.2026
Karadeniz’in kuzeydoğusunda Ukrayna’ya ait dört insansız hücumbotunun engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Karadeniz Filosu güçleri Karadeniz’in kuzeydoğusunda insansız hücumbotlarla düzenlenen saldırıyı püskürttü. Düşmanın dört hücumbotunun yanı sıra, Neptun-MD uzun menzilli güdümlü füze de imha edildi.
Rus hava savunma güçleri de son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 12 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet Neptun güdümlü füzesini ve 693 İHA’yı imha etti.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1210 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’da, taktik füzeler için kontrol sistemi ve bileşenlerin üretildiği atölyeler, silahlı oluşumları besleyen enerji altyapısı, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve monte edildiği yerlerin yanı sıra, 159 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
