https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-insansiz-botlarin-saldirisi-puskurtuldu-1104797404.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de insansız botların saldırısı püskürtüldü

Karadeniz’in kuzeydoğusunda Ukrayna’ya ait dört insansız hücumbotunun engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğunu... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T12:57+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796913_0:43:986:598_1920x0_80_0_0_eaa200404a0c6a18a9711db0f0f9eb5d.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Karadeniz Filosu güçleri Karadeniz’in kuzeydoğusunda insansız hücumbotlarla düzenlenen saldırıyı püskürttü. Düşmanın dört hücumbotunun yanı sıra, Neptun-MD uzun menzilli güdümlü füze de imha edildi.Rus hava savunma güçleri de son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 12 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet Neptun güdümlü füzesini ve 693 İHA’yı imha etti.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1210 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, taktik füzeler için kontrol sistemi ve bileşenlerin üretildiği atölyeler, silahlı oluşumları besleyen enerji altyapısı, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve monte edildiği yerlerin yanı sıra, 159 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

