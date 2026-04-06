Rusya Dışişleri Bakanlığı: Almanlar tarihin derslerini unuttu
Almanya'yı Avrupa'nın en büyük askeri gücü yapma girişimini hatırlatan Zaharova, Almanların tarihin derslerini unuttuğunu belirtti. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T14:11+0300
2026-04-06T14:19+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Almanya’da 17-45 yaş arası erkeklerin uzun süre yurt dışına çıkmak için ordudan izin almak zorunda kalmasını değerlendirdi.Zaharova, “Askeri çılgınlığın doruk noktasına ulaşan Almanya, tarihin derslerini tamamen unuttu. Alman siyasi elitinin ülkeyi ‘Avrupa'nın en büyük askeri gücü’ yapma girişiminde bulunduğu son sefer, tüm insanlık için bir trajediyle sonuçlanmıştı” diye yazdı.Almanya’da 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren “Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu Yasası” nedeniyle, ülkedeki 17-45 yaş arası erkekler uzun süre yurt dışına çıkmak için Alman ordusundan izin almak zorunda kalacak. Savunma Bakanlığının duyurduğu düzenleme, üç aydan uzun süreli seyahatler için geçerli.
14:11 06.04.2026 (güncellendi: 14:19 06.04.2026)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
Almanya'da yeni yasa tartışma yarattı: 45 yaş altı erkeklere yurt dışı izni şartı
