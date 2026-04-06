Almanya’da yeni yasa tartışma yarattı: 45 yaş altı erkeklere yurt dışı izni şartı

Almanya’da yürürlüğe giren yeni düzenleme, 17-45 yaş arası erkeklerin 3 aydan uzun yurt dışı kalışları için izin almasını öngörüyor. Karar, askerlik... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T13:47+0300

Almanya’da yürürlüğe giren yeni askeri düzenleme kapsamında, 17 ila 45 yaş arasındaki erkeklerin, 3 aydan uzun yurt dışı kalışları için orduya bildirimde bulunması gerektiği aktarıldı.Yasanın, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirme planlarının bir parçası olduğu belirtilirken, uygulamanın kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtığı ifade edildi.Yetkililer, bu düzenlemenin şu an için zorunlu askerlik anlamına gelmediğini ve uygulamanın daha çok önleyici bir adım olduğunu vurguladı.Yeni düzenleme ne getiriyorYeni yasaya göre, 18 yaşındaki erkeklerin askerlik uygunluk anketi doldurması gerektiği, ayrıca daha uzun süreli yurt dışı planlarında önceden izin alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Yasa metnine göre 17 yaş ve üzerindeki erkekler, üç aydan uzun yurt dışı kalışları için önceden izin almakla yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.Ancak yetkililerin, bu izinlerin genellikle otomatik olarak verileceğini ve uygulamanın şu an için yaptırıma tabi olmadığını söylediği aktarıldı.Tepkiler ve tartışmalar büyüyorSöz konusu düzenlemenin özellikle gençler arasında endişe yarattığı ve bazı kesimlerde zorunlu askerlik geri mi geliyor sorusunu gündeme getirdiği ifade edildi.Sosyal medyada yapılan yorumlarda, uygulamanın bürokratik yük oluşturabileceği eleştirisi öne çıktı.Bir kullanıcının, "Her gün milyonlarca başvuru mu yapılacak?" diyerek durumu eleştirdiği aktarıldı.Asıl hedef askeri kapasiteyi artırmakAlman hükümetinin, artan güvenlik riskleri nedeniyle ordu kapasitesini büyütmeyi hedeflediği belirtildi.Plan kapsamında, mevcut 184 bin kişilik askeri gücün, 2035 yılına kadar 255-270 bin seviyesine çıkarılmasının amaçlandığı aktarıldı.Yetkililerin, bu düzenleme ile olası bir kriz durumunda askerlik çağındaki kişilerin takibini kolaylaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

