https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/polis-meslek-kanununda-sona-gelindi-mesai-sistemi-degisecek-12-saat-calisan-36-saat-dinlenecek-1104794130.html
Polis Meslek Kanunu'nda sona gelindi: Mesai sistemi değişecek, 12 saat çalışan 36 saat dinlenecek
Polis Meslek Kanunu'nda sona gelindi: Mesai sistemi değişecek, 12 saat çalışan 36 saat dinlenecek
Sputnik Türkiye
Polis Meslek Kanunu'nda yeni düzenleme yapılması için çalışmalarda sona gelindi. Buna göre polislerin fazla mesaileri azaltılacak, bekçiler artık gündüzleri de... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T11:53+0300
2026-04-06T11:53+0300
2026-04-06T11:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0555a46e3f6e478c85636b77329b20f1.jpg
Polis Meslek Kanunu'ndaki değişikliklerin yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teklife göre, polislerin mesai sisteminin 12 saat görev 36 saat dinlenme olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bekçilerin görev alanı genişletilmesi ve gündüz saatlerinde de görevlendirilmesi bekleniyor. Polislerin mesai saatleri yeniden düzenlenecekHabertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Polis Meslek Kanunu’nda düzenleme yapılması için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeyle birlikte12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme düzenine geçilmesi hedefleniyor. Bekçilerin artık gündüz de görev alacakDüzenlemeyle bekçilerin görev tanımının da değişmesi bekleniyor. Sadece gece saatlerinde değil gündüzleri de bekçilerin görev yapması planlanırken, yaklaşık 30 bin bekçi bu sisteme uygun hale getirilecek. Bu yöntemle fazla mesai yapan polislerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.Özel Harekat Polislerinin sayısında kademeli bir azalışa gidilecek. Bu birimde görev yapan personelin diğer birimlere geçişine imkan tanınacak.Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyorPolis Meslek Kanunu’nda değişikliği öngören teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda 10 bin yeni polis, akademiden mezun olarak göreve katılacak. Normal şartlarda eylül ayında planlanan mezuniyet takviminin öne çekilmesi gündemde. Buna göre, haziran ayında mezun olacak polisler vakit kaybetmeden sahada görev alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/emniyet-genel-mudurlugunun-adi-degisiyor-1101952131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_78d85880900e7bccc27907eebacf0d4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polis, tbmm, emniyet müdürlüğü
polis, tbmm, emniyet müdürlüğü
Polis Meslek Kanunu'nda sona gelindi: Mesai sistemi değişecek, 12 saat çalışan 36 saat dinlenecek
Polis Meslek Kanunu'nda yeni düzenleme yapılması için çalışmalarda sona gelindi. Buna göre polislerin fazla mesaileri azaltılacak, bekçiler artık gündüzleri de devriye dolaşacak.
Polis Meslek Kanunu'ndaki değişikliklerin yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teklife göre, polislerin mesai sisteminin 12 saat görev 36 saat dinlenme olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bekçilerin görev alanı genişletilmesi ve gündüz saatlerinde de görevlendirilmesi bekleniyor.
Polislerin mesai saatleri yeniden düzenlenecek
Habertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Polis Meslek Kanunu’nda düzenleme yapılması için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeyle birlikte12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme düzenine geçilmesi hedefleniyor.
Bekçilerin artık gündüz de görev alacak
Düzenlemeyle bekçilerin görev tanımının da değişmesi bekleniyor. Sadece gece saatlerinde değil gündüzleri de bekçilerin görev yapması planlanırken, yaklaşık 30 bin bekçi bu sisteme uygun hale getirilecek. Bu yöntemle fazla mesai yapan polislerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.
Özel Harekat Polislerinin sayısında kademeli bir azalışa gidilecek. Bu birimde görev yapan personelin diğer birimlere geçişine imkan tanınacak.
Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor
Polis Meslek Kanunu’nda değişikliği öngören teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda 10 bin yeni polis, akademiden mezun olarak göreve katılacak. Normal şartlarda eylül ayında planlanan mezuniyet takviminin öne çekilmesi gündemde. Buna göre, haziran ayında mezun olacak polisler vakit kaybetmeden sahada görev alacak.