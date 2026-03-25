Kremlin'den TürkAkım ve Mavi Akım açıklaması: Türkiye, Ukrayna'ya nüfuz edebilir

Rusya'dan çıkarak Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz sağlayan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıların durdurulması için... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T13:07+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının altyapılarına yönelik saldırıları engellemek için Kiev'e nüfuz edebileceğini belirtti.Kiev'in süregelen saldırıları hakkında basına açıklama yapan Peskov, "TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısına yönelik artan tehdit konusunda Türk meslektaşlarımıza düzenli olarak endişelerimizi iletiyoruz. Tüm detaylı bilgileri Türk tarafına, Türk tarafının bilgisine defalarca sunduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Türk tarafının, Kiev rejimini bu tür düşüncesiz eylemlerden sakındırmak için onun üzerindeki nüfuzunu kullanabileceğine inanıyoruz" dedi.

