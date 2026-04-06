Pentagon’da ‘tasfiye’ krizi: Görevden alınan generalin 'ABD'nin zorlandığı' uyarısında bulunduğu ortaya çıktı

ABD’de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Kara Kuvvetleri’nin en üst düzey komutanı General Randy George’u görevden alması, Pentagon içinde savaşın yönetimine dair ciddi kaygılara yol açtı. Ayrıntılar haberde...

2026-04-06T13:36+0300

İran savaşı başladıktan yalnızca iki hafta sonra, görevden alınanan Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’un uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.Kuzey Carolina’daki bir silah deposunu ziyaret eden Amerikalı generalin, çatışmanın genişleyen hedef listesi nedeniyle ABD’nin kapasitesinin zorlandığını ve mühimmat stoklarının hızla tükendiğini ifade ettiği aktarıldı. George’un, göreve geldiği günden bu yana olası büyük bir savaşa hazırlık kapsamında ülkenin savunma sanayi altyapısını güçlendirmeye odaklandığı bildiriliyor.‘Liderlik yapısına güveni sarsıyor’Ancak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen perşembe günü kısa bir telefon görüşmesiyle George’u görevden aldı. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.ABD’li yetkililer, bu adımın Pentagon’daki moralleri olumsuz etkilediğini ve liderlik yapısına duyulan güveni sarstığını dile getiriyor. Son bir yılda Hegseth’in Genelkurmay düzeyinde beş ismi daha görevden aldığı, yalnızca iki üst düzey yetkilinin görevde kaldığı belirtiliyor.İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Los Angeles Times’a savaşın ortasında yapılan bu değişikliğin bilgi akışı ve koordinasyonda ‘aksama yaratabileceğini’ belirterek, Orta Doğu’ya asker ve ekipman sevkiyatını yöneten kilit ismin görevden alınmasının riskli olduğunu ifade etti. Pentagon kulislerinde ne konuşuluyor?Pentagon kulislerinde, Hegseth’in bir sonraki hedefinin Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll olabileceği konuşuluyor. Driscoll’un, bazı politika başlıklarında 'Savunma Bakanı’nı gölgede bıraktığı' yönünde değerlendirmeler yapılıyor.‘Mühimmat stoğu kaygısı’Pentagon içinde mühimmat stoklarına ilişkin kaygılar da büyüyor. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, savaş başlamadan önce bile mühimmat eksikliğinin gündemde olduğunu açıklamıştı. Buna karşın eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin silah sıkıntısı yaşadığı iddialarını reddetti ve savunma şirketlerine üretimi artırma çağrısı yaptı.İran’ın ‘rejim değişikliği’ mesajıAmerikan basını da Tahran’ın Güney Afrika’daki büyükelçiliği, sosyal medyada görevden alınan ABD’li üst düzey askeri yetkililerin fotoğraflarını paylaşarak ‘rejim değişikliği’ mesajı verdiğini aktardı.İran elçiliği söz konusu mesajda, kovulan generallerin üzerini çizerek "'Rejim değişikliği başarıyla gerçekleşti" notu düşmüştü. Pentagon’daki bu son gelişmeler, LA Times'a göre 'ABD’nin İran’la süren çatışmada hem askeri kapasite hem de kurumsal istikrar açısından yeni bir sınamayla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.'

