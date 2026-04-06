Pandemiden bu yana enerji maliyetleri 10 kat arttı

Geçtiğimiz hafta doğalgaz ve elektrik ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı. 2020 yılından meydana gelen pandemi ve sonrasında bölgede ve... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T13:46+0300

Dünya genelinde 2020 yılından yaşanan Kovid 19 pandemisi ve sonrasındaki gelişmeler özellikle enerji maliyetlerine büyük artışlara neden oldu. Kovid 19’un sonrasında Rusya’nın başlattığı özel operasyon ve sonrasında Batı’nın uyguladığı yasadışı yaptırım kararları, 6 Şubat depremleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı ve İran ile ABD, İsrail arasındaki savaş, ABD’nin Venezüella’ya müdahalesi enerji maliyetlerinin artışına neden olan başlıklar arasından geldi.Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de bu maliyet artışlarından en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu. Türkiye’de 6 yılda doğalgaz ve elektrik maliyetleri ortalama 10 kat arttı.Elektrik zamlarıPandemi sonrasındaki 6 yıllık süreçte elektrikte en büyük değişim 1 Ocak 2022'de uygulamaya giren kademeli fatura sistemiyle yaşandı. 2021 Yılı içerisinde farklı dönemlerde toplamda konutlar için yaklaşık yüzde 22, sanayi için ise daha yüksek oranlarda zamlar yapıldı. 1 Ocak 2022 en yüksek oranlı zamlarından biri yapıldı. Konutlarda düşük kademeye (o dönem günlük 5 kWh) yüzde 52, yüksek kademeye ise yüzde 127 zam geldi. Ticarethanelerde artış yüzde 158'i buldu. 1 Haziran 2022’de konutlarda yüzde 15, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 25 zam yapıldı. Eylül 2022’de ise konutlarda yüzde 20, sanayi ve ticarethanelerde ise yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. 2023 genel seçimler ve deprem sonrası süreçte konutlarda fiyatlar bir süre baskılandı. Ancak sanayi ve ticarethanelerde maliyet bazlı güncellemeler devam etti. 1 Temmuz 2024'te konutlara yüzde 38 zam yapıldı. EPDK'nın son açıklamasıyla 4 Nisan 2026 itibarıyla mesken abonelerine elektrik kullanımı yüzde 25 oranında arttı.Doğalgaz zamları2021yılın ilk yarısında her ay yüzde 1 oranında "rutin" zamlar yapıldı. 1 Temmuz 2021'de konutlara tek seferde yüzde 12 zam geldi. Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da en büyük zamlar 2022 yılında geldi. 2022 Yılı 1 Ocak’ta Konutlara yüzde 25, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Nisan 2022’de konutlara yüzde 35, sanayi kullanımına yüzde 50 zam gerçekleşti. Aynı yıl 1 Haziran’da konutlara yüzde 30, sanayiye yüzde 40 zam geldi. 2022’nin en son zammı ise 1 Eylül’de geçekleşti ve konutlara yüz 20, sanayiye yüzde 50 zam yapıldı. 2023 Seçim Dönemi konutlarda 1 yıl boyunca aylık 25 metre küp doğalgaz ücretsiz verildiği için zamlar bir süreliğine hissedilmedi. 1 Ağustos 2024’de konut tüketicileri için satış fiyatına yüzde 38 zam yapıldı. 4 Nisan 2026'dan itibaren doğalgazda da kademeli fiyatlandırmaya geçildi. Konutlarda ortalama yüzde 25 zam yapılırken, il bazlı belirlenen limitleri aşan tüketicilere (Kademe-2) yaklaşık yüzde 69 oranında daha yüksek bir tarife uygulanmaya başlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/peskov-turkakim-ve-mavi-akimla-ilgili-durum-oldukca-tehlikeli-1104798791.html

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

