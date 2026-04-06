Ortadoğu'da savaşın genişlemesini önleme şansı: Diplomasi hala masada

Suudi uzman El-Kulaiti, ABD Başkanı Trump'ın 48 saatlik ültimatomunun gerçek bir askeri tırmanıştan ziyade müzakere baskı aracı olduğunu belirtti. Lübnanlı... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T23:30+0300

Ortadoğu'da savaşın genişlemesini önlemede arabulucuların başarı şansı nedir?Suudi uzman Vajdi El-Kulaiti, Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın 48 saatlik ültimatomunun gerçek bir askeri tırmanıştan ziyade müzakere baskı aracı olduğunu, acil askeri tırmanışın işareti olmadığını söyledi.El-Kulaiti, Trump'ın açıklamalarının öncelikli olarak tarafları hızlı tavizler vermeye teşvik etmeyi, kulislerde iletişim kanallarını açık tutmayı amaçladığını ifade etti.Tırmanışın şiddetine rağmen diplomatik çözüm fırsatlarının hâlâ mevcut olduğunu belirten uzman, tüm tarafların daha fazla tırmanışın herkes için son derece yüksek bedel getireceğinin bilincinde olduğunu kaydetti.El-Kulaiti, Çin'in rolünün muhtemelen dolaylı olacağını — istikrarı destekleyerek ve gerektiğinde sessiz bir arabulucu olarak hareket ederek, ekonomik çıkarları tehdit altına girmediği sürece açık katılım sağlamadan — açıkladı.Suudi uzman, Suudi Arabistan ve Umman'ın arabuluculuk sürecinde en etkili taraflar olduğunu, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ise tırmanışı azaltma şansını artıran güçlü destekleyici roller üstlendiğini doğruladı.El-Kulaiti, en gerçekçi senaryonun geçici bir ateşkes veya tırmanışın yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olacak bir anlaşmaya ulaşılması olduğunu, mevcut çabaların başarısız olması durumunda bile tam ölçekli bir savaşa sürüklenmenin önlenebileceğini, yalnızca sınırlı bir tırmanış yaşanabileceğini ve krizin büyük bir dikkatle kontrol edileceğini, diplomasinin tüm taraflar için en gerçekçi seçenek olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.Lübnanlı siyasi analist Mohammad Said er-Raz, Trump'ın bir yılı aşkın süre önce ikinci döneminde seçilmesinden bu yana ABD'yi 38 trilyon dolara ulaşan devlet borcu başta olmak üzere derinleşen ekonomik krizlerden çıkaracak 'kurtarıcı' olarak sunduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan er-Raz, Trump'ın geçen yıl topladığı başarıların Washington'ı, 30 yıl boyunca dünya tahtına oturmuş 'tek imparatorluk' konumundan Fransa benzeri 'büyük bir güç' konumuna düşürmekle tehdit eden krizden çıkarmaya yetmeyeceğini anladığını ekledi. Analist, Trump'ın ABD'yi öngörülemeyen sonuçlar taşıyan bir macerasına sürüklediğini, 'doğu eksenine' darbe indirmek ve İran'ın uygarlık yayılımını önlemek için rejim değişikliği, nükleer dosyanın kapatılması, füze kapasitesinin imhası ve İran'ın Lübnan, Irak ve Yemen'deki etkisinin sökülmesi olmak üzere, Tahran'a karşı dört stratejik hedef belirlediğini kaydetti: .Er-Raz, Trump'ın en yüksek hedefinin dünya petrol ticaretinin anahtarı olan Hürmüz Boğazı üzerinde mutlak kontrol olduğunu, ancak İsrail'in tam kapasiteyle katıldığı savaşın, ABD-İsrail askeri arsenalinin bu dört hedefin hiçbirine ulaşamadığını kanıtladığını ve bugün ABD'nin Trump'ın çelişkili açıklamalarında, sembolik başarı peşinde koşmasında ve sürekli 'cehennem' tehditlerinde kendini gösteren 'ciddi bir yenilgiyle' karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, abd, çin, sputnik, irak, yemen, lübnan, umman, türkiye, mısır, pakistan, i̇srail