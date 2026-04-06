Nijerya’da kilise saldırısı: 31 kişi kurtarıldı, can kayıpları var
Sputnik Türkiye
Nijerya’da Paskalya sırasında düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan 31 kişi kurtarıldı. Olayda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T16:25+0300
Nijerya’nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan sivillerin kurtarıldığı bildirildi.
Yetkililerin açıklamasına göre, pazar günü gerçekleşen saldırıda silahlı grupların Paskalya ayinini hedef aldığı ve çok sayıda kişiyi rehin aldığı aktarıldı.
Ordu, düzenlenen operasyonla 31 rehinenin kurtarıldığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını açıkladı.
Saldırganlarla çatışma yaşandı
Güvenlik güçlerinin saldırganlarla şiddetli çatışmaya girdiği ve bunun sonucunda militanların geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.
Yetkililer, saldırganların kaçarken önemli kayıplar verdiğini ve geride yaralı izleri bıraktığını ifade etti.
Ancak yerel kaynaklarda, saldırganların uzun süre müdahale edilmeden bölgede kaldığı yönünde iddialar da yer aldı.
Bölgede güvenlik sorunu sürüyor
Nijerya’nın kuzeyinde, silahlı gruplar ve fidye amaçlı kaçırma olaylarının yaygın olduğu vurgulandı.
Ayrıca güvenlik güçlerinin, bölgede operasyonlarını sürdürdüğü ve yeni birlikler konuşlandırdığı aktarıldı.
Yetkililerin, halktan şüpheli faaliyetler hakkında bilgi paylaşmalarını istediği belirtildi.