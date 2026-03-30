Nijerya’daki bar saldırısında en az 12 ölü: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya’nın Jos kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlayan şiddet olaylarında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgede 48... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T17:07+0300

Nijerya’nın orta kesimindeki Jos kentinde, bir bara düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede şiddetin hızla tırmandığı aktarıldı.Yerel kaynaklara göre, saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken, ardından gerçekleşen misilleme saldırılarında 10 kişinin daha öldüğü bildirildi.Eyalet Valisi Caleb Manasseh Mutfwang, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalete teslim edileceğini açıkladı.Saldırı ve misilleme zinciriOlayın ardından bölgede tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı saldırıların yaşandığı ifade edildi.Yerel bir yetkilinin, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti, birçok kişi de hastanede tedavi görüyor" dediği aktarıldı.Bazı kaynakların, gerçek can kaybının açıklanandan daha yüksek olabileceğini öne sürdüğü belirtildi.Bölgede gerilim uzun süredir sürüyorYetkililerin, olayların ardından 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve güvenlik güçlerinin bölgede yoğun şekilde konuşlandırıldığı bildirildi.Bölgenin uzun süredir farklı topluluklar arasında yaşanan çatışmalarla gündemde olduğu ve özellikle toprak ve su kaynakları üzerindeki anlaşmazlıkların şiddeti tetiklediği ifade edildi.Valinin açıklamasında saldırıların "barbarca ve sebepsiz" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

