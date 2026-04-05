Akaryakıta zam bekleniyor: Motorinin litre fiyatı 85 TL'yi aşacak
Petrol fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T15:07+0300
15:07 05.04.2026 (güncellendi: 15:09 05.04.2026)
Petrol fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Motorinin litre fiyatında 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.
Zam ne zaman pompaya yansıyacak?
Motorine yapılacak zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.
İl il akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL