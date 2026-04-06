Mircea Lucescu'nun durumu ağırlaştı: 'Tedaviye yanıt vermiyor'

A Milli Takım karşısında oynadıkları maçın ardından sağlık sorunları yaşayan Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun durumuyla ilgili... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T12:14+0300

Romanya Milli Takımı'nın geçtiğimiz pazar günkü antrenmanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu dün gece kötüleştiği bildirildi.Rumen teknik adamın tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lucescu'nun cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru kalp ritim bozukluklarının ağırlaştığı ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine nakledildiği duyuruldu.Sağlık Bakanı: “Durumu kritik”CNN Türk'ün haberine göre Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Mircea Lucescu’nun sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:2 Nisan’da milli takımdaki görevinden ayrılmıştıRomanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan’da Lucescu ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurmuştu.Mircea Lucescu kimdir?Mircea Lucescu 29 Temmuz 1945, Bükreş doğumludur. Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Tüm zamanların en çok kupa kazanan yöneticilerinden biridir.Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.Lucescu, 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021'de Romanya'da Yılın Teknik Direktörü, 2006 ve 2008 ile 2014 yılları arasında da Ukrayna'da Yılın Teknik Direktörü seçildi. 2013 yılında Romanya'da On Yılın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü ve 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci kişi oldu. Kazandığı resmi kupa sayısı açısından da 35 puanla Ferguson'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

