Meteoroloji 5 bölgeye yağış için saat verdi: Güneyde şiddetli yağmura dikkat

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre güney bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T07:27+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan hava durumu tahminlerine göre Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE - 19°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ - 19°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR - 15°C - Parçalı ve çok bulutluİZMİR - 19°C - Parçalı ve çok bulutluMANİSA - 20°C - Parçalı ve çok bulutluMUĞLA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA - 16°C - Parçalı ve çok bulutluÇANKIRI - 17°C - Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutluKONYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU - 17°C - Parçalı bulutluDÜZCE - 18°C - Parçalı bulutluKASTAMONU - 16°C - Parçalı bulutluZONGULDAK - 14°C - Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 18°C - Parçalı ve çok bulutluARTVİN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 16°C - Parçalı ve çok bulutluTRABZON - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutluKARS - 9°C - Parçalı ve çok bulutluMALATYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN - 10°C - Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

