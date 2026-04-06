Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/meteorolojiden-5-bolgeye-yagis-icin-saat-verdi-guneyde-siddetli-yagmura-dikkat--1104786161.html
Meteoroloji 5 bölgeye yağış için saat verdi: Güneyde şiddetli yağmura dikkat
Meteoroloji 5 bölgeye yağış için saat verdi: Güneyde şiddetli yağmura dikkat
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre güney bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T07:27+0300
2026-04-06T07:28+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104786207_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_e7d1f7737b50989fe9128e02cf3b3219.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan hava durumu tahminlerine göre Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE - 19°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ - 19°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR - 15°C - Parçalı ve çok bulutluİZMİR - 19°C - Parçalı ve çok bulutluMANİSA - 20°C - Parçalı ve çok bulutluMUĞLA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA - 16°C - Parçalı ve çok bulutluÇANKIRI - 17°C - Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutluKONYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU - 17°C - Parçalı bulutluDÜZCE - 18°C - Parçalı bulutluKASTAMONU - 16°C - Parçalı bulutluZONGULDAK - 14°C - Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 18°C - Parçalı ve çok bulutluARTVİN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 16°C - Parçalı ve çok bulutluTRABZON - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutluKARS - 9°C - Parçalı ve çok bulutluMALATYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN - 10°C - Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/adanada-saganak-ve-dolu-mahsur-kalanlar--itfaiye-ekiplerince-kurtarildi-1104784159.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104786207_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_d67d39b5c8bebe5705812da0415ca984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji 5 bölgeye yağış için saat verdi: Güneyde şiddetli yağmura dikkat

07:27 06.04.2026 (güncellendi: 07:28 06.04.2026)
© AA / Ömer Faruk Salmansağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
© AA / Ömer Faruk Salman
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre güney bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan hava durumu tahminlerine göre Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU - 17°C - Parçalı bulutlu
DÜZCE - 18°C - Parçalı bulutlu
KASTAMONU - 16°C - Parçalı bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
TÜRKİYE
Adana'da sağanak ve dolu: Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Dün, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала