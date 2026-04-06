Lavrov: Ortadoğu'daki kriz ışığında Rusya ile İslam dünyası arasındaki iletişim özellikle önem arz ediyor
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinСобрание членов Российского совета по международным делам в Москве
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Lavrov, Rusya ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin Ortadoğu'nun içinde olduğu duruma bakıldığında özel önem taşıdığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki kriz ortamında Rusya ile İslam dünyası arasındaki temasların özel önem taşıdığını, taraflar arasında güncel uluslararası konularda güvene dayalı bir diyalog kurulduğunu belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin büyükelçileriyle Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Yıllık Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Lavrov şu ifadeleri kullandı:
🔴Rusya ile İslam dünyası arasındaki temaslar, tarafların küresel ve bölgesel sorunlara yönelik yaklaşımlarının örtüştüğünü gösteriyor
🔴Rusya, İslam dünyasıyla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinden yana
🔴Rusya'nın koşulsuz dış politika öncelikleri arasında, dostane İslam medeniyeti ülkeleriyle karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmek ve onları birleştiren İslam İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğu geliştirmek var
🔴Rusya, adil bir çok kutuplu dünya düzenini destekliyor
🔴Diğer geleneksel dinlerle birlikte İslam, ülkemizin manevi, tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası
