Kuzey Kore, Güney Kore’nin drone ihlali nedeniyle özrünü memnuniyetle karşıladı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Koreli bir bireyin yetkisiz drone ihlali nedeniyle Seul'ün ifade ettiği üzüntüyü memnuniyetle... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
16:13 06.04.2026
© AFP 2023 / PATRICK SEMANSKYKim Yo-jong
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Koreli bir bireyin yetkisiz drone ihlali nedeniyle Seul'ün ifade ettiği üzüntüyü memnuniyetle karşıladı. Aynı zamanda gelecekteki provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
wAçıklama, Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından duyuruldu.
Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Üyesi ve devlet lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un kabine toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin onayı olmadan gerçekleşen drone uçuşu nedeniyle üzüntülerini dile getirmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Lee, "Hükümetimizin niyeti olmamasına rağmen, bazı bireylerin sorumsuz ve pervasız eylemleri nedeniyle gereksiz askeri gerilimlere yol açtığı için Kuzey'e üzüntümüzü ifade ediyoruz" demişti.

‘Oldukça mantıklı bir davranış’

KCNA'nın aktardığına göre Kim Yo-jong, Seul'ün bu tutumunu ‘oldukça mantıklı bir davranış’ olarak nitelendirdi ve bunu ‘şanslı’ bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. Ancak, benzer olayların tekrarlanmaması için Güney Kore'nin somut önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Olay, Güney Kore'den Kuzey Kore hava sahasına sivil bir drone'un girmesiyle başladı. Pyongyang, bunu ciddi bir ihlal olarak nitelendirmiş ve ocak ayından bu yana benzer drone olaylarını gündeme getirmişti.
Güney Kore makamları, söz konusu uçuşun hükümet tarafından onaylanmadığını ve bireysel bir eylem olduğunu kaydetti.
Bu gelişme, iki Kore arasındaki gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde nadir görülen bir diyalog sinyali olarak değerlendiriliyor.
