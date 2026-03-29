https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/kim-teste-bizzat-katildi-kuzey-kore-stratejik-fuze-kapasitesini-artiriyor-1104597670.html

Kim teste bizzat katıldı: Kuzey Kore stratejik füze kapasitesini artırıyor

Kim teste bizzat katıldı: Kuzey Kore stratejik füze kapasitesini artırıyor

Sputnik Türkiye

Pyongyang'ın küresel stratejik erişimini artırma planlarına kararlılıkla devam eden Kuzey Kore lideri Kim, yeni geliştirilen füze motorunun yer testini bizzat... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T15:19+0300

2026-03-29T15:19+0300

2026-03-29T15:19+0300

dünya

pyongyang

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong-un

stratejik

füze

balistik füze programı

kıtalararası balistik füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104596987_0:31:1758:1020_1920x0_80_0_0_1f945b9ee54a60bf7e2ff8a40484e7e6.png

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin stratejik saldırı kabiliyetini modernize etme hedefleri doğrultusunda geliştirilen yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı bir füze motorunun yer testine bizzat katıldı. Gelişmiş teknolojiyle donatılan bu yeni motorun, Pyongyang’ın küresel stratejik erişimini artırma planlarının kritik bir parçası olduğu belirtildi.Motorun teknik kapasitesi ve gücüGerçekleştirilen testler sonucunda motorun 2 bin 500 kilonewton itiş gücü ürettiği ve yaklaşık 255 tonluk bir ağırlığı kaldırma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Yüksek dayanıklılığa sahip özel malzemeler kullanılarak üretilen motorun, özellikle kıtalararası balistik füze programlarında devrim niteliğinde bir gelişme olduğu ifade edildi.Hwasong-20 ve çoklu başlık teknolojisiSavunma uzmanları, bu güçlü motorun muhtemelen Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesinde kullanılacağını öngörüyor.Güney Kore merkezli strateji uzmanları, motorun sağladığı bu yüksek itiş gücü sayesinde tek bir füzenin birbirinden bağımsız hedeflere yönelebilen birden fazla nükleer başlık taşıma kapasitesine erişebileceğini vurguladı.

pyongyang

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pyongyang, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, stratejik, füze, balistik füze programı, kıtalararası balistik füze