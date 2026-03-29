https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/kim-teste-bizzat-katildi-kuzey-kore-stratejik-fuze-kapasitesini-artiriyor-1104597670.html
Kim teste bizzat katıldı: Kuzey Kore stratejik füze kapasitesini artırıyor
Sputnik Türkiye
Pyongyang'ın küresel stratejik erişimini artırma planlarına kararlılıkla devam eden Kuzey Kore lideri Kim, yeni geliştirilen füze motorunun yer testini bizzat... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T15:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104596987_0:31:1758:1020_1920x0_80_0_0_1f945b9ee54a60bf7e2ff8a40484e7e6.png
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin stratejik saldırı kabiliyetini modernize etme hedefleri doğrultusunda geliştirilen yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı bir füze motorunun yer testine bizzat katıldı. Gelişmiş teknolojiyle donatılan bu yeni motorun, Pyongyang’ın küresel stratejik erişimini artırma planlarının kritik bir parçası olduğu belirtildi.Motorun teknik kapasitesi ve gücüGerçekleştirilen testler sonucunda motorun 2 bin 500 kilonewton itiş gücü ürettiği ve yaklaşık 255 tonluk bir ağırlığı kaldırma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Yüksek dayanıklılığa sahip özel malzemeler kullanılarak üretilen motorun, özellikle kıtalararası balistik füze programlarında devrim niteliğinde bir gelişme olduğu ifade edildi.Hwasong-20 ve çoklu başlık teknolojisiSavunma uzmanları, bu güçlü motorun muhtemelen Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesinde kullanılacağını öngörüyor.Güney Kore merkezli strateji uzmanları, motorun sağladığı bu yüksek itiş gücü sayesinde tek bir füzenin birbirinden bağımsız hedeflere yönelebilen birden fazla nükleer başlık taşıma kapasitesine erişebileceğini vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104596987_180:0:1580:1050_1920x0_80_0_0_093b004fa9c344c153478b738b3965bf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
