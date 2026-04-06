https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/kayip-genc-kadinin-cesedi-golette-bulundu-8-yerinden-bicaklandigi-iddia-edildi-1104785583.html

Kayıp genç kadının cesedi gölette bulundu: 8 yerinden bıçaklandığı iddia edildi

Adana'da Kürebeli Göleti'ne fotoğraf çekmek için gidenler gölette bir kadın cesediyle karşılaştı. Kadının 24 yaşındaki Bahar Aksüt olduğu belirlendi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

kadın cinayetleri

adana

baraj

baraj gölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099416362_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_db20e3eb314c76ed9a106524a8451355.jpg

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirledi.Aksüt'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlatırken, genç kadının 8 kez bıçaklandığı iddia edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

