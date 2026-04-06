Kayıp genç kadının cesedi gölette bulundu: 8 yerinden bıçaklandığı iddia edildi
Kayıp genç kadının cesedi gölette bulundu: 8 yerinden bıçaklandığı iddia edildi
Adana'da Kürebeli Göleti'ne fotoğraf çekmek için gidenler gölette bir kadın cesediyle karşılaştı. Kadının 24 yaşındaki Bahar Aksüt olduğu belirlendi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T00:59+0300
2026-04-06T00:59+0300
2026-04-06T01:00+0300
türki̇ye
kadın cinayetleri
adana
baraj
baraj gölü
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirledi.Aksüt'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlatırken, genç kadının 8 kez bıçaklandığı iddia edildi.
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
kadın cinayetleri, adana, baraj, baraj gölü
kadın cinayetleri, adana, baraj, baraj gölü
Kayıp genç kadının cesedi gölette bulundu: 8 yerinden bıçaklandığı iddia edildi
00:59 06.04.2026 (güncellendi: 01:00 06.04.2026)
Adana'da Kürebeli Göleti'ne fotoğraf çekmek için gidenler gölette bir kadın cesediyle karşılaştı. Kadının 24 yaşındaki Bahar Aksüt olduğu belirlendi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirledi.
Aksüt'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlatırken, genç kadının 8 kez bıçaklandığı iddia edildi.