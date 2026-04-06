Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/kahraman-fareye-anit-yuzlerce-mayini-bulan-magawa-unutulmadi-1104797056.html
Kahraman fareye anıt: Yüzlerce mayını bulan Magawa unutulmadı
Kahraman fareye anıt: Yüzlerce mayını bulan Magawa unutulmadı
Sputnik Türkiye
Kamboçya'da, 100'den fazla mayını tespit eden kahraman fare Magawa için dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Mayın arayan bir fareye özel ilk heykel düzenlenen... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:47+0300
2026-04-06T13:47+0300
yaşam
kamboçya
belçika
fare
mayın
anıt
kahraman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104798276_0:182:1200:857_1920x0_80_0_0_785aedad7e6cad796f4631ec57ff3b6a.jpg
Kamboçya’da, mayın temizleme çalışmalarıyla ün kazanan Magawa adlı kahraman fare için özel bir anıt dikildiği aktarıldı.Siem Reap kentinde yerel taş kullanılarak yapılan heykelin, Uluslararası Mayın Farkındalığı Günü kapsamında açıldığı belirtildi.Magawa’nın, görev süresi boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı tespit ederek büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdığı ifade edildi.Mayın tespitinde kritik rol oynadıBelçika merkezli Apopo adlı kuruluş tarafından eğitilen Magawa’nın, koku alma yeteneği sayesinde patlayıcıları tespit ettiği aktarıldı.Farelerin, ağırlıkları düşük olduğu için mayınları tetiklemeden arama yapabildiği, bu nedenle insanlara göre daha güvenli bir yöntem sunduğu belirtildi.Magawa’nın, yaklaşık 141 bin metrekarelik alanı temizlediği ve bu alanın 20 futbol sahasına eşdeğer olduğu ifade edildi.Ödül kazanan ilk fare olduMagawa’nın 2020 yılında, hayvanlara verilen en yüksek ödüllerden biri olan PDSA Altın Madalyası ile onurlandırıldığı aktarıldı.Bu ödülün, "hayat kurtaran görevine olan bağlılığı" nedeniyle verildiği ve Magawa’nın bu ödülü alan ilk fare olduğu belirtildi.Yaşlanması nedeniyle emekli edilen Magawa’nın, 2022 yılında hayatını kaybettiği ifade edildi.Mayın tehlikesi hala sürüyorBirleşmiş Milletler verilerine göre, Kamboçya’da milyonlarca insanın hala mayınlı bölgelerde yaşadığı aktarıldı.Yetkililerin, ülkenin 2030 yılına kadar mayınlardan tamamen arındırılmasını hedeflediği belirtildi.Apopo yetkililerinden Michael Raine’in, "Bu anıt, hala yapılması gereken çok iş olduğunu hatırlatıyor" dediği aktarıldı.
kamboçya
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104798276_0:69:1200:969_1920x0_80_0_0_4de16f9c194a580d71ebf9dec1623b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamboçya, belçika, fare, mayın, anıt, kahraman
kamboçya, belçika, fare, mayın, anıt, kahraman

Kahraman fareye anıt: Yüzlerce mayını bulan Magawa unutulmadı

13:47 06.04.2026
© First Vice President of the Cambodian Mine Action Authority Ly Thuch
Kahraman fare Magawa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
© First Vice President of the Cambodian Mine Action Authority Ly Thuch
Abone ol
Kamboçya’da, 100’den fazla mayını tespit eden kahraman fare Magawa için dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Mayın arayan bir fareye özel ilk heykel düzenlenen törenle açıldı.
Kamboçya’da, mayın temizleme çalışmalarıyla ün kazanan Magawa adlı kahraman fare için özel bir anıt dikildiği aktarıldı.
Siem Reap kentinde yerel taş kullanılarak yapılan heykelin, Uluslararası Mayın Farkındalığı Günü kapsamında açıldığı belirtildi.
Magawa’nın, görev süresi boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı tespit ederek büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Mayın tespitinde kritik rol oynadı

Belçika merkezli Apopo adlı kuruluş tarafından eğitilen Magawa’nın, koku alma yeteneği sayesinde patlayıcıları tespit ettiği aktarıldı.
Farelerin, ağırlıkları düşük olduğu için mayınları tetiklemeden arama yapabildiği, bu nedenle insanlara göre daha güvenli bir yöntem sunduğu belirtildi.
Magawa’nın, yaklaşık 141 bin metrekarelik alanı temizlediği ve bu alanın 20 futbol sahasına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Ödül kazanan ilk fare oldu

Magawa’nın 2020 yılında, hayvanlara verilen en yüksek ödüllerden biri olan PDSA Altın Madalyası ile onurlandırıldığı aktarıldı.
Bu ödülün, "hayat kurtaran görevine olan bağlılığı" nedeniyle verildiği ve Magawa’nın bu ödülü alan ilk fare olduğu belirtildi.
Yaşlanması nedeniyle emekli edilen Magawa’nın, 2022 yılında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mayın tehlikesi hala sürüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kamboçya’da milyonlarca insanın hala mayınlı bölgelerde yaşadığı aktarıldı.
Yetkililerin, ülkenin 2030 yılına kadar mayınlardan tamamen arındırılmasını hedeflediği belirtildi.
Apopo yetkililerinden Michael Raine’in, "Bu anıt, hala yapılması gereken çok iş olduğunu hatırlatıyor" dediği aktarıldı.
Artemis II - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
YAŞAM
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
