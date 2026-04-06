Kahraman fareye anıt: Yüzlerce mayını bulan Magawa unutulmadı
Sputnik Türkiye
Kamboçya'da, 100'den fazla mayını tespit eden kahraman fare Magawa için dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Mayın arayan bir fareye özel ilk heykel düzenlenen... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
Kamboçya’da, mayın temizleme çalışmalarıyla ün kazanan Magawa adlı kahraman fare için özel bir anıt dikildiği aktarıldı.
Siem Reap kentinde yerel taş kullanılarak yapılan heykelin, Uluslararası Mayın Farkındalığı Günü kapsamında açıldığı belirtildi.
Magawa’nın, görev süresi boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı tespit ederek büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdığı ifade edildi.
Mayın tespitinde kritik rol oynadı
Belçika merkezli Apopo adlı kuruluş tarafından eğitilen Magawa’nın, koku alma yeteneği sayesinde patlayıcıları tespit ettiği aktarıldı.
Farelerin, ağırlıkları düşük olduğu için mayınları tetiklemeden arama yapabildiği, bu nedenle insanlara göre daha güvenli bir yöntem sunduğu belirtildi.
Magawa’nın, yaklaşık 141 bin metrekarelik alanı temizlediği ve bu alanın 20 futbol sahasına eşdeğer olduğu ifade edildi.
Ödül kazanan ilk fare oldu
Magawa’nın 2020 yılında, hayvanlara verilen en yüksek ödüllerden biri olan PDSA Altın Madalyası ile onurlandırıldığı aktarıldı.
Bu ödülün, "hayat kurtaran görevine olan bağlılığı" nedeniyle verildiği ve Magawa’nın bu ödülü alan ilk fare olduğu belirtildi.
Yaşlanması nedeniyle emekli edilen Magawa’nın, 2022 yılında hayatını kaybettiği ifade edildi.
Mayın tehlikesi hala sürüyor
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kamboçya’da milyonlarca insanın hala mayınlı bölgelerde yaşadığı aktarıldı.
Yetkililerin, ülkenin 2030 yılına kadar mayınlardan tamamen arındırılmasını hedeflediği belirtildi.
Apopo yetkililerinden Michael Raine’in, "Bu anıt, hala yapılması gereken çok iş olduğunu hatırlatıyor" dediği aktarıldı.