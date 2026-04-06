ABD gezisindeki skandalları hala konuşulan Japonya’dan kritik hamle: İran ile zirve hazırlığı
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, İran ile liderler düzeyinde görüşme planladıklarını açıkladı. Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken, ülkenin enerji güvenliği ön... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:48+0300
donald trump, i̇ran, japonya, hürmüz boğazı, enerji
13:47 06.04.2026 (güncellendi: 13:48 06.04.2026)
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, İran ile liderler düzeyinde görüşme planladıklarını açıkladı. Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken, ülkenin enerji güvenliği ön plana çıktı.
Japonya’nın, artan gerilimler karşısında İran ile doğrudan temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.
Başbakan Sanae Takaichi’nin, parlamentoda yaptığı açıklamada, İran lideriyle zirve düzeyinde görüşme hazırlıklarının sürdüğünü söylediği belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de ayrı bir görüşme ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.
Takaichi’nin, "Bu durumdan çıkış yolu bulmak ve yeniden barışa dönmek için elimizden geleni yapacağız" dediği aktarıldı.
Enerji güvenliği ve hürmüz etkisi
Japonya’nın, petrol ihtiyacının yüzde 90’dan fazlasını Hürmüz Boğazı üzerinden karşıladığı vurgulandı.
Bu nedenle bölgede yaşanan gerilimin, ülke için doğrudan enerji riski oluşturduğu ifade edildi.
Yetkililerin, 43 Japon bağlantılı geminin hala bölgede beklediğini açıkladığı aktarılırken, bazı tankerlerin son günlerde boğazdan geçiş yapmayı başardığı belirtildi.
Diplomasi ve kriz yönetimi öne çıkıyor
Japon hükümetinin, hem İran hem de ABD ile temaslarını sürdürerek arabuluculuk rolü üstlenmeye çalıştığı ifade edildi.
Uzmanların, Japonya’nın bu süreçte enerji arzını güvence altına almak için alternatif planlar geliştirdiğini belirttiği aktarıldı.
Ayrıca ülkenin, petrol ve enerji stoklarını güçlendirdiği ve farklı tedarik kaynaklarına yönelmeyi değerlendirdiği ifade edildi.