BAE’de petrol alarmı: Borouge tesisinde saldırı sonrası üretim durdu
Sputnik Türkiye
Abu Dabi’deki Borouge petrokimya tesisine yönelik saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tüm operasyonlar askıya alındı. Yetkililer, olayda can kaybı... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T10:57+0300
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı.Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi’nin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde birden fazla noktada yangına yol açtığı belirtildi.Açıklamada, olayın ardından tesis operasyonlarının derhal durdurulduğu ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.Yangınlara acil müdahale ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği aktarıldı.Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.
