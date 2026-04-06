İran'dan ABD'nin pilot kurtarma operasyonuna 'senaryo' yorumu

İran'dan ABD'nin pilot kurtarma operasyonuna 'senaryo' yorumu

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarıyla ilgili "Sanki... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T00:11+0300

2026-04-06T00:11+0300

2026-04-06T00:18+0300

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, sosyal medya platformundan, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı."İsfahan'ımızın gökyüzü sadece birkaç uçağın düşüşüne şahitlik etmedi. Sanki büyük bir senaryo çöktü" diyen İsfahani, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır" yorumunda bulundu.İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaşanan gelişmelerin ayrıntılarının ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacağını vurguladı ve "Bekleyin" dedi.ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" açıklamasında bulunmuştu.

i̇ran

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, pilot, f-15e