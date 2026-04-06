Anne ve babası telefona dalınca 18 aylık bebek kurtla karşı karşıya geldi: Neredeyse uzvunu kaybedecekti

Sputnik Türkiye

ABD’de bir hayvanat bahçesinde 18 aylık bir çocuk, kurt kafesine yaklaşarak elini tel örgüden uzattı ve bir kurt tarafından ısırıldı. Çocuğun hafif yaralandığı... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T16:02+0300

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Zoo America adlı hayvanat bahçesinde yaşanan olay, büyük panik yarattı.18 aylık bir çocuk, kurtların bulunduğu alana yaklaşarak elini tel örgüden içeri uzattı. Bu sırada bir gri kurt, çocuğun elini ağzına aldı.Ebeveynler telefonla meşguldü iddiasıGörgü tanıklarına göre olay sırasında çocuğun ebeveynleri, birkaç metre uzaklıkta oturuyor ve telefonlarıyla ilgileniyordu.Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki ziyaretçiler hızla müdahale ederek çocuğu kurtardı.Kurt “doğal davranış” gösterdiYetkililer, kurtun saldırganlık amacıyla değil, “doğal inceleme davranışı” kapsamında çocuğun elini ağzına aldığını açıkladı.Hayvanat bahçesi yönetimi, kurtların yabancı nesneleri ağızlarıyla test etmesinin doğal olduğunu ve olayın kısa sürdüğünü belirtti.Çocuk hafif yaralandıOlayda çocuğun elinde hafif yaralanmalar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Hayvanat bahçesi yetkilileri, güvenlik önlemlerinin mevcut olduğunu ancak ziyaretçilerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.Aile hakkında soruşturma başlatıldıPolis, olayla ilgili yaptığı açıklamada çocuğun ebeveynleri hakkında “çocuğun refahını tehlikeye atma” suçlamasıyla işlem başlatıldığını duyurdu.Yetkililer, küçük çocukların hayvanat bahçelerinde sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/yalcin-kucuk-hayatini-kaybetti-1104803238.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

