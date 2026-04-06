Fenerbahçe'de Asensio'nun durumu belli oldu: Kayserispor maçında oynayabilecek mi?
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:18+0300
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.Asensio'nun sakatlık durumuKulüpten alınan bilgiye göre Beşiktaş ile oynanan derbi müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün gece MR'ı çekilen Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi.30 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde yeniden yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR'a daha girecek.Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
