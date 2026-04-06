https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/fenerbahcede-asensionun-durumu-belli-oldu-kayserispor-macinda-oynayabilecek-mi-1104798154.html

Fenerbahçe'de Asensio'nun durumu belli oldu: Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T13:18+0300

spor

fenerbahçe

asensio

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104797778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ccd95ec61ffa6f1f7dd3588871753a4.jpg

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.Asensio'nun sakatlık durumuKulüpten alınan bilgiye göre Beşiktaş ile oynanan derbi müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün gece MR'ı çekilen Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi.30 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde yeniden yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR'a daha girecek.Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

