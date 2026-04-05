Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı son dakikalarda attığı penaltı golüyle yendi

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı son dakikalarda attığı penaltı golüyle yendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'deki golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eti. 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T22:18+0300

2026-04-05T22:18+0300

2026-04-05T23:17+0300

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu takımına galibiyeti getirdi. Müsabaka böylece Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildiFenerbahçe'nin 56. dakikada aldığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Asensio maçı tamamlayamadıFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, beşiktaş, kerem aktürkoğlu