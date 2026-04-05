Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/fenerbahce-sahasinda-besiktasi-son-dakikada-attigi-penalti-goluyle-yendi--1104784499.html
Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı son dakikalarda attığı penaltı golüyle yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'deki golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eti. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T22:18+0300
2026-04-05T23:17+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
kerem aktürkoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/05/1104784807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c97404e09370274dda24e0d2e23961c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/rumen-teknik-direktor-mircea-lucescu-yogun-bakima-alindi-1104776910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/05/1104784807_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_941a35b0c5e5fc7e5960009b240a9b57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, beşiktaş, kerem aktürkoğlu
22:18 05.04.2026 (güncellendi: 23:17 05.04.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu attığı golün ardından sevinç yaşadı
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu attığı golün ardından sevinç yaşadı
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'deki golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu takımına galibiyeti getirdi.
Müsabaka böylece Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada aldığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.
Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.
İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.
SPOR
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала