Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı son dakikalarda attığı penaltı golüyle yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'deki golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eti. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T22:18+0300
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu takımına galibiyeti getirdi. Müsabaka böylece Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildiFenerbahçe'nin 56. dakikada aldığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Asensio maçı tamamlayamadıFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/rumen-teknik-direktor-mircea-lucescu-yogun-bakima-alindi-1104776910.html
fenerbahçe, beşiktaş, kerem aktürkoğlu
22:18 05.04.2026 (güncellendi: 23:17 05.04.2026)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'deki golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eti.
