Dış Politika Uzmanı Yücel: Uluslararası olan bir boğazın bugün millileştiğini, İran boğazına dönüştüğünü görüyoruz

Dış Politika Uzmanı Yücel: Uluslararası olan bir boğazın bugün millileştiğini, İran boğazına dönüştüğünü görüyoruz

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar 38. gününe girerken, sahadaki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. İsrail, Lübnan’ın güneyindeki... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T15:38+0300

2026-04-06T15:38+0300

2026-04-06T15:38+0300

ABD ve İsrail’in, müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu’daki çatışmalar 38. gününe ulaştı. İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken; İran da İsrail başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine karşı misillemelerine devam ediyor. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının sonuçları ne olacak? Petrol fiyatları kaç olacak? İran savaşının tetiklediği petrol krizi en çok hangi sektörleri etkileyecek? Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.‘ABD stratejik rezervlerini kullansa da OPEC üretimini artırsa da petrol sorunları olacaktır’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, ABD-İsrail ve İran savaşının uzun sürmesi halinde petrol fiyatlarını yükselteceğini söyledi:“Birçok senaryo konuşuluyor. Benzinin 200 dolara kadar çıkacak fiyatlardan bahsediliyor. Savaş uzadıkça da bunun yükselme ihtimali çok yüksek. Özellikle Husilerin de savaşa girmesiyle birlikte, Bab-ı Mendip Boğazı'nın kapatılması gibi bir durumda. Büyük bir ihtimal 200 doları zorlayacak petrol fiyatlarını görebiliriz. Zaten analizler yapan şirketlerin yorumları da bu saatten sonra bile genel olarak petrol fiyatlarının 80-90 dolar bandında kalacağını söylüyor böyle bir süreçte. O yüzden petrol fiyatları her türlü artacak. Ne kadar ABD stratejik rezervlerini kullansa da OPEC üretimini artırsa da sorunlar olacaktır.”İran savaşının tetiklediği petrol krizi en çok hangi sektörleri etkileyecek?Yücel, İran savaşının tetiklediği petrol krizinin en çok etkileyeceği sektörleri şöyle sıraladı:‘Uluslararası olan bir boğazın bugün millileştiğini, İran boğazına dönüştüğünü görüyoruz’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İran’ın kendi müttefiği olarak gördüğü ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan geçiş kolaylığı sağladığını söyledi:“Hürmüz Boğazı aslında tamamen kapalı değil, tamamen açık da değil. Görüyoruz ki İran kendi müttefikleri ya da ortağı gördüğü ülkelere bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Aslında İran şu an bir tek tek ülkelerle yeni bir geçiş rejimi uygulamaya başladı. Uluslararası olan bir boğazın bugün millileştiğini, İran boğazına dönüştüğünü görüyoruz. Bir de bu ulusal paralar üzerinden ödeme, Çin Yuhanı ödeme istemesi gemi başına oldukça hani 21.yüzyılın gerçekliğinde yeni gerçeklikler, planlamalar olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de aslında tamamen kapalı bir Hürmüz'den de bahsetmiyoruz. Ama ABD için, İsrail için, müttefikleri için, Körfez için maalesef sorunlu bir dönem ve kırılma noktalarından biri de Hürmüz olacak diye görüyoruz. Savaşın ilerleme sürecinde bize bitip bitmeyeceğini gösterecek açılardan biri. O yüzden de hala aksamalar yüksek ihtimalle devam edecek görüşündeyim.”

Başak Koçak

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), hürmüz boğazı