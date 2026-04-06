Türkiye
Sputnik Türkiye, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/bangladeste-kizamik-salgini-113-cocuk-oldu-1104796741.html
Bangladeş'te kızamık salgını: 113 çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te 6 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen 113 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098030009_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_ab0ea771c05cec7159c387f6d039b7c6.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/30-yil-sonra-geri-dondu-kanada-kizamiktan-arinmis-ulke-statusunu-kaybetti-1100884085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098030009_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2c47be379de030652b287e60be4b69c7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Bangladeş'te kızamık salgını: 113 çocuk öldü

12:52 06.04.2026
© FotoğrafKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Bangladeş'te 6 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen 113 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde, mart ayı ortasından bu yana kızamık olduğu düşünülen çocuk sayısının 7 bin 600'ü aştığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkede 6 haftada kızamık şüphesiyle 113 çocuğun yanı sıra kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun da yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Hükümet, salgına karşı 18 yüksek riskli bölgede 6 ay ile 5 yaş aralığındaki 1,3 milyondan fazla çocuğa yönelik acil aşılama çalışması başlatırken kampanyanın 3 Mayıs'tan itibaren tüm ülkeye yayılması planlanıyor.
Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının hastalığın hızla yayılmasına zemin hazırladığına işaret ediyor.
Halk sağlığı uzmanı Dr. ANM Nuruzzaman, aşılama kampanyasının, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu kalabalık ve yoksul bölgelerde daha fazla can kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Hükümet, ebeveynleri çocuklarını aşı merkezlerine götürmeye davet ederek zamanında aşılamanın salgını durdurmada en etkili yöntem olduğunu hatırlattı.
Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
Kızamık aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
SAĞLIK
30 yıl sonra geri döndü: Kanada, ‘kızamıktan arınmış ülke’ statüsünü kaybetti
11 Kasım 2025, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала