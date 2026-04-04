https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/trump-ufo-dosyalarini-aciklama-emri-vermisti-uzaylilar-varsa-insanlik-hakkinda-ne-dusunurler-1104767577.html

Trump, UFO dosyalarını açıklama emri vermişti: Uzaylılar varsa insanlık hakkında ne düşünürler?

ABD’de Trump’ın UFO'larla ilgili 'gizli dosyaları' açıklama talimatı sonrası uzmanlar bu kez farklı bir soruya odaklandı: Uzaylılar varsa, insanlığı nasıl... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T13:29+0300

yaşam

abd

donald trump

ufo

ay

bilim

teknoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099094920_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_735cbeb9d602662dbf209b3bce6e285d.png

ABD’de UFO ve uzaylı tartışmaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümete ait UFO dosyalarının açıklanması yönünde talimat vermesiyle yeniden gündemin merkezine oturdu. Ancak tartışma bu kez yalnızca “uzaylılar var mı?” sorusuyla sınırlı değil. Uzmanlar, daha çarpıcı bir soruya dikkat çekiyor: Eğer gerçekten varlarsa, insanlık hakkında ne düşünürler?'Uzaylılar hayal kırıklığına uğrayabilir'Harvard Üniversitesi’nden teorik fizikçi Avi Loeb, bu soruya oldukça sert bir yanıt veriyor. Loeb’e göre, dışarıdan bakıldığında Dünya’daki manzara “hayal kırıklığı” yaratabilir. İnsanlığın büyük ölçüde çatışmalarla meşgul olduğunu belirten Loeb, bunun ileri bir zekanın göstergesi olmadığını savundu.UFO tartışmaları, şubat ayında eski ABD Başkanı Barack Obama’nın “uzaylılar gerçek” ifadesiyle yeniden alevlenmişti. Obama, bu varlıkları görmediğini ancak varlıklarına ihtimal verdiğini belirtmişti. Ardından Trump, kamuoyundaki yoğun ilgi nedeniyle UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu.Amerikalıların üçte ikisi UFO varlığına inanıyorBu gelişmeler, NASA’nın Artemis II göreviyle yeniden Ay’a insan gönderme hazırlıkları yaptığı bir döneme denk geldi. Uzay çalışmalarının hız kazanması, dünya dışı yaşam ihtimaline yönelik ilgiyi daha da artırdı.Araştırmalar da bu ilgiyi destekliyor. Pew Research Center’ın 2021 anketine göre Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi, evrende başka akıllı yaşam formlarının bulunduğunu düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı ise askeri personelin bildirdiği UFO gözlemlerinin dünya dışı yaşamın kanıtı olabileceğine inanıyor.SETI Enstitüsü Başkanı Bill Diamond ise bu yaklaşımı, insanlığın “yalnız olmak istememesi” ile açıklıyor. Bilim insanlarına göre evrende milyarlarca galaksi ve yıldız bulunması, başka yaşam formlarının ortaya çıkmış olma ihtimalini güçlendiriyor.Öte yandan Pentagon’un yayımladığı yüzlerce UFO raporu, tanımlanamayan hava olaylarını doğrulasa da bunların dünya dışı kökenli olduğuna dair kesin bir kanıt sunmuş değil.Uzaylılar insanlığı 'kaotik' bulabilirUzmanlara göre, eğer gelişmiş bir uygarlık Dünya’ya ulaşabilecek teknolojiye sahipse, insanlığı gözlemliyor olabilir. Michigan Üniversitesi’nden astronom Edwin Bergin, böyle bir durumda uzaylıların insanlığı “kaotik” bulabileceğini ancak yine de kendilerini gizlemeyebileceklerini ifade ediyor.Bazı eski askeri yetkililer ise UFO’ların ulusal güvenlik riski oluşturabileceğini savunuyor. Emekli Amiral Timothy Gallaudet, açıklanmayan çok sayıda görüntü ve veri olduğunu belirterek, bu bilgilerin bilim insanlarıyla paylaşılması gerektiğini vurguluyor.Tartışmaların odağında ise tek bir soru var: Eğer bir gün temas kurulursa, insanlık buna hazır mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/derin-uzayda-ilk-tuvalet-arizasi-artemis-ii-murettebati-yorungeden-bildirdi-1104707607.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

