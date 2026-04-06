https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/yalcin-kucuk-hayatini-kaybetti-1104803238.html

Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yazar ve akademisyen Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti. Küçük, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T15:12+0300

türki̇ye

yalçın küçük

ankara

türkiye i̇şçi partisi (ti̇p)

odtü

cumhuriyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104803052_0:0:552:310_1920x0_80_0_0_fd1be192810ab463de417ae63458842a.jpg

Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.Yalçın Küçük kimdir?Yalçın Küçük, 1 Temmuz 1938’de Halep’ten İskenderun’a yerleşmiş Kafkasyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kabataş Lisesi’nde başlayan Küçük, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girerek 1960 yılında mezun oldu.Üniversite yıllarında 27 Mayıs 1960 sürecinde öğrenci hareketlerinde aktif rol alan Küçük, darbe sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev aldı. 1966 yılında ODTÜ’de öğretim üyeliğine başladı.Akademik çalışmalar ve yazılarıYalçın Küçük, Yön, Emek ve Ant dergilerinde sosyalist düşünceler doğrultusunda yazılar kaleme aldı. 1968-1970 yılları arasında Birmingham Üniversitesi Rus ve Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nde bulundu. Bu süreçte yaptığı “Sovyetoloji” çalışmalarını kitaplaştırdı ve bu kitap nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.1971 yılında doçent olan Küçük, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında görevinden alındı.1973-1976 yılları arasında Cumhuriyet gazetesi ekonomi servisinde görev yapan Küçük, 1970’li yıllarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) çalışmalarına katıldı. Aynı dönemde askere alınarak Kıbrıs Harekâtı’nda asteğmen olarak görev yaptı ve bu deneyimlerini kitaplaştırdı.1979 yılında, TİP’ten ihraç edilen isimlerle birlikte Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğretim üyesi oldu.12 Eylül sonrası ve akademik kariyer12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında üniversiteden uzaklaştırılan Küçük, 1983 yılında yayımlanan “Bir Yeni Cumhuriyet İçin” adlı eseri nedeniyle tutuklandı ancak daha sonra aklandı.1987 yılında Gazi Üniversitesi’nde profesör oldu ve 1994 yılında emekli oldu.Ergenekon süreci ve yargılamalar7 Ocak 2009’da Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalçın Küçük, 11 Ocak 2009’da tutuklandı. 12 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.3 Mart 2011’de aynı soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Küçük, 6 Mart 2011’de tutuklandı.5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yalçın Küçük, 10 Mart 2014’te 5 yıllık tutukluluk süresinin dolması üzerine tahliye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/prof-dr-husrev-hatemi-hayatini-kaybetti-1104709286.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

