Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın gerilimi sürdükçe altında da oynaklık devam ediyor. Gram altın haftaya nasıl başladı?
2026-04-06T09:24+0300
Altın fiyatları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle destek bulsa da, ABD’de beklentileri aşan istihdam verilerinin dolar endeksini güçlendirmesiyle baskı altında kaldı. Gram altın 6 bin 660 TL, ons altın ise 4 bin 645 dolar seviyesinden güne başladı.6 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:* Gram altın satış fiyatı: 6.646,36 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.465,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 22.827,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 44.440,31 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.451,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 111.441,58 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.646,84 dolar
