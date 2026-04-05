Trump: İran’da düşürülen savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını söyledi. Operasyonun yüksek riskli ve geniş çaplı askeri... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T12:46+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/eski-abd-savunma-bakan-yardimcisi-freeman-tahran-orta-dogu-krizinden-kazancli-cikti-1104773919.html
10:01 05.04.2026 (güncellendi: 12:46 05.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını söyledi. Operasyonun yüksek riskli ve geniş çaplı askeri destekle gerçekleştirildiğini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.
ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.
Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:
Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi.
Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.
Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.
İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazmıştı.
ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.