Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Freeman: Tahran, Orta Doğu krizinden kazançlı çıktı
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman, Tahran’ın Orta Doğu’daki mevcut çatışmadan belirgin biçimde fayda sağladığını belirtti. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
Norveç Güneydoğu Üniversitesi'nden Profesör Glenn Diesen'in YouTube kanalına konuk olan Freeman, Tahran'ın Orta Doğu'daki mevcut çatışmadan fayda sağladığını belirtti. Freeman, Tahran yönetiminin hem petrol ihracatı amborgosunun kaldırılması hem de Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü için uluslararası toplumdan zımni onay almayı başardığını söyledi.Bu durumun bölgenin jeopolitiğini temelden değiştirdiğini vurgulayan Freeman, Orta Doğu ülkelerinin barışı korumaya imkan tanıyacak bir tür savunma mekanizması geliştirmekten başka seçeneklerinin kalmadığını kaydetti.
Norveç Güneydoğu Üniversitesi'nden Profesör Glenn Diesen'in YouTube kanalına konuk olan Freeman, Tahran'ın Orta Doğu'daki mevcut çatışmadan fayda sağladığını belirtti. Freeman, Tahran yönetiminin hem petrol ihracatı ambargosunun kaldırılması hem de Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü için uluslararası toplumdan zımni onay almayı başardığını söyledi.
İran bu savaşta şimdiden iki kazanç elde etti. Birincisi, ihracat ambargosu kalkıyor. Dünya petrol fiyatları ve özellikle ara seçimler öncesi ABD'deki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle İran petrolüne yönelik yaptırım ambargosu fiilen kaldırıldı. İkincisi, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme konusunda dünya toplumunun onayını aldı.
Bu durumun bölgenin jeopolitiğini temelden değiştirdiğini vurgulayan Freeman, Orta Doğu ülkelerinin barışı korumaya imkan tanıyacak bir tür savunma mekanizması geliştirmekten başka seçeneklerinin kalmadığını kaydetti.
