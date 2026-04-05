İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 37 gözaltı... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
23:42 05.04.2026
İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 37 gözaltı gerçekleşti, 16 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. 20 şüphelininse Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
Adana'da sağanak ve dolu: Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
