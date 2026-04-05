https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/suc-icerikli-paylasim-yaptigi-gerekcesiyle--gozaltina-alinan-16-zanli-tutuklandi-1104785246.html

Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 37 gözaltı... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T23:42+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

bakırköy adliyesi

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. 20 şüphelininse Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

