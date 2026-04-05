Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 37 gözaltı... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T23:42+0300
2026-04-05T23:42+0300
2026-04-05T23:42+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
bakırköy adliyesi
i̇stanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. 20 şüphelininse Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy adliyesi, i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy adliyesi, i̇stanbul
Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 37 gözaltı gerçekleşti, 16 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. 20 şüphelininse Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.