Rusya’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev’den ‘ciddi bir krize hazırlanın’ çağrısı
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, mevcut durumu Kovid-19 pandemisinin başlangıcına benzeterek... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda mevcut durumu Kovid-19 pandemisinin başlangıcına benzeterek, son derece ciddi bir krize hazırlıklı olunmasını tavsiye etti.
17:07 05.04.2026
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, mevcut durumu Kovid-19 pandemisinin başlangıcına benzeterek son derece ciddi bir krize hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
“COVID'in erken dönemini yaşıyoruz. COVID başladığında, hayatları ve ekonomileri alt üst edeceğini pek az kişi anlamıştı. Biz anladık ve acilen başarılı bir anti-COVID üçlüsü geliştirdik: 70'ten fazla ülkede onaylanan bir test, bir ilaç ve bir aşı” diye yazan Dmitriyev, şöyle devam etti:

Çoğu EU/UK bürokratının hala hiçbir şey anlamadığı, hatalarını kabul etmeyi reddettiği ve yaklaşan şoku hafife aldığı göz önüne alındığında tavsiyemiz:

1. En ağır enerji, tarım ve ekonomi krizlerine titizlikle hazırlanın.

2. Dürüst ve çözüm odaklı politikacılara destek verin.

3. Rus enerji kaynakları satın alın.

