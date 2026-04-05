Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/rusya-ve-cin-disisleri-bakanlari-orta-dogudaki-durumu-gorustu-1104783519.html
Rusya ve Çin dışişleri bakanları Orta Doğu’daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T19:06+0300
2026-04-05T19:48+0300
dünya
sergey lavrov
wang yi
hürmüz boğazı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101489207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036b919975377be5faa32bb35559777e.jpg
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101489207_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f827a6fa8c2031c59dea098ab886e3f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:06 05.04.2026 (güncellendi: 19:48 05.04.2026)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Minister Sergey Lavrov and Chinese Foreign Minister Wang Yi
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Chinese Foreign Minister Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre taraflar görüşmede Orta Doğu’daki çatışmayı ele aldı.
Bakanlık, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşme sırasında taraflar, Basra Körfezi’ndeki durumu ve bu önemli bölgede çatışmanın hızla sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları, ayrıca siyasi ve diplomatik bir diyalogun başlatılmasını gözden geçirdi' ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, bakanların İran etrafındaki çatışma bağlamında, özellikle Birleşmiş Milletler’de olmak üzere uluslararası platformlarda Rusya-Çin koordinasyonunun güçlendirilmesi yollarını da ele aldığı belirtildi.
'Bakanlar, ABD ve İsrail’in bu ülkeye yönelik sebepsiz saldırganlığıyla bağlantılı olarak İran çevresindeki durum da dahil olmak üzere, küresel meselelerin çoğunda Rusya ve Çin’in yaklaşımlarının örtüşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti' denildi.
Bakanlar ayrıca, BM Güvenlik Konseyi gündemindeki karşılıklı çıkarları ilgilendiren konulara ilişkin koordinasyonun, New York’taki Rusya ve Çin Daimi Temsilcilikleri aracılığıyla da dahil olmak üzere sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Çin tarafından açıklama

Çin devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ele aldı.Wang, Orta Doğu’daki durum konusunda Çin ve Rusya’nın 'adalet' ve 'nesnellik' ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Bakanın aktarılan ifadelerine göre, 'Orta Doğu’daki durum kötüleşmeye devam ediyor ve çatışmalar yoğunlaşıyor.'

Wang ayrıca, 'Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş meselesinin ancak erken bir ateşkes ve askeri faaliyetlerin sona ermesiyle temelden çözülebileceğini' kaydetti.
DÜNYA
Savaşın 37. günü: İran, düşen ABD uçağının görüntüsünü paylaştı, Trump'tan İran'a yeni tehdit, Lübnan'a ağır saldırılar
12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала