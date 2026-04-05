Rusya ve Çin dışişleri bakanları Orta Doğu’daki durumu görüştü
Rusya ve Çin dışişleri bakanları Orta Doğu’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T19:06+0300
2026-04-05T19:06+0300
2026-04-05T19:48+0300
Bakanlık, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşme sırasında taraflar, Basra Körfezi’ndeki durumu ve bu önemli bölgede çatışmanın hızla sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları, ayrıca siyasi ve diplomatik bir diyalogun başlatılmasını gözden geçirdi' ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca, bakanların İran etrafındaki çatışma bağlamında, özellikle Birleşmiş Milletler’de olmak üzere uluslararası platformlarda Rusya-Çin koordinasyonunun güçlendirilmesi yollarını da ele aldığı belirtildi.'Bakanlar, ABD ve İsrail’in bu ülkeye yönelik sebepsiz saldırganlığıyla bağlantılı olarak İran çevresindeki durum da dahil olmak üzere, küresel meselelerin çoğunda Rusya ve Çin’in yaklaşımlarının örtüşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti' denildi.Bakanlar ayrıca, BM Güvenlik Konseyi gündemindeki karşılıklı çıkarları ilgilendiren konulara ilişkin koordinasyonun, New York’taki Rusya ve Çin Daimi Temsilcilikleri aracılığıyla da dahil olmak üzere sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.Çin tarafından açıklamaÇin devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ele aldı.Wang, Orta Doğu’daki durum konusunda Çin ve Rusya’nın 'adalet' ve 'nesnellik' ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.Wang ayrıca, 'Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş meselesinin ancak erken bir ateşkes ve askeri faaliyetlerin sona ermesiyle temelden çözülebileceğini' kaydetti.
sergey lavrov, wang yi, hürmüz boğazı, haberler
sergey lavrov, wang yi, hürmüz boğazı, haberler
Rusya ve Çin dışişleri bakanları Orta Doğu’daki durumu görüştü
19:06 05.04.2026 (güncellendi: 19:48 05.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre taraflar görüşmede Orta Doğu’daki çatışmayı ele aldı.
Bakanlık, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşme sırasında taraflar, Basra Körfezi’ndeki durumu ve bu önemli bölgede çatışmanın hızla sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları, ayrıca siyasi ve diplomatik bir diyalogun başlatılmasını gözden geçirdi' ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, bakanların İran etrafındaki çatışma bağlamında, özellikle Birleşmiş Milletler’de olmak üzere uluslararası platformlarda Rusya-Çin koordinasyonunun güçlendirilmesi yollarını da ele aldığı belirtildi.
'Bakanlar, ABD ve İsrail’in bu ülkeye yönelik sebepsiz saldırganlığıyla bağlantılı olarak İran çevresindeki durum da dahil olmak üzere, küresel meselelerin çoğunda Rusya ve Çin’in yaklaşımlarının örtüşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti' denildi.
Bakanlar ayrıca, BM Güvenlik Konseyi gündemindeki karşılıklı çıkarları ilgilendiren konulara ilişkin koordinasyonun, New York’taki Rusya ve Çin Daimi Temsilcilikleri aracılığıyla da dahil olmak üzere sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Çin devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ele aldı.Wang, Orta Doğu’daki durum konusunda Çin ve Rusya’nın 'adalet' ve 'nesnellik' ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.
Bakanın aktarılan ifadelerine göre, 'Orta Doğu’daki durum kötüleşmeye devam ediyor ve çatışmalar yoğunlaşıyor.'
Wang ayrıca, 'Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş meselesinin ancak erken bir ateşkes ve askeri faaliyetlerin sona ermesiyle temelden çözülebileceğini' kaydetti.