Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın sivil ve enerji altyapısına saldırıların acilen... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T20:37+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'nin, Buşehr Nükleer Güç Santrali (NGS) dahil olmak üzere İran'ın sivil ve enerji altyapısına yönelik 'pervasız saldırıların derhal durdurulması' gerektiğini vurguladıklarını belirtti.Günün erken saatlerinde Lavrov, Ortadğu'daki durumu görüşmek üzere Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlar, UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) denetimi altındaki Buşehr NGS de dahil olmak üzere sivil, endüstriyel ve enerji altyapısına yönelik pervasız ve yasa dışı saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladılar" ifadelerini kullandı.Açıklamada, her iki bakanın da nükleer santral personeline yönelik tehditlerin kabul edilemezliğine ve bölgedeki radyoaktif felaket risklerine dikkat çektiği belirtildi.Lavrov'un, Buşehr NGS'nin sivil bir çalışanının hayatını kaybetmesi nedeniyle Arakçi'ye taziyelerini ilettiği de ifade edildi.

