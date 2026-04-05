Market çalışanına yumruklu saldırı: Kafasını çarparak düştü, saldırgan yakalandı
Küçükçekmece'de bir market çalışanına yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalandı ve adliyeye sevk edildi. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir market çalışanı yumruklu saldırıya uğradı.
Müşterinin davranışından şüphelendi
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanı, reyonlar arasında gezinen ve davranışlarından şüphelendiği 2 müşterinin yanına gitti.
Kendi aralarında konuşan iki kişiden biri, bu sırada yanlarında bekleyen market çalışanına yumruk attı. Çalışan, yumruğun etkisiyle kafasını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü, saldırgan ve yanındaki kişi kaçtı.
Saldırgan adliyeye sevk edildi
Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.