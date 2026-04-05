Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Market çalışanına yumruklu saldırı: Kafasını çarparak düştü, saldırgan yakalandı
Market çalışanına yumruklu saldırı: Kafasını çarparak düştü, saldırgan yakalandı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de bir market çalışanına yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalandı ve adliyeye sevk edildi. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/05/1104778992_0:177:1152:825_1920x0_80_0_0_eae72892c1f8d1f254b08b168de052f4.jpg
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/05/1104778992_52:0:1152:825_1920x0_80_0_0_b2d8918dfae0e2ca139f299ab0bcd63a.jpg
1920
1920
true
13:53 05.04.2026
Abone ol
Küçükçekmece'de bir market çalışanına yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da bir market çalışanı yumruklu saldırıya uğradı.

Müşterinin davranışından şüphelendi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanı, reyonlar arasında gezinen ve davranışlarından şüphelendiği 2 müşterinin yanına gitti.

Sert yumruk atıldı

Kendi aralarında konuşan iki kişiden biri, bu sırada yanlarında bekleyen market çalışanına yumruk attı. Çalışan, yumruğun etkisiyle kafasını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü, saldırgan ve yanındaki kişi kaçtı.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала