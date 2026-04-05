İtalya’da uçuş alarmı: 4 havalimanında jet yakıtı krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
İtalya'daki 4 büyük havalimanında jet yakıtı kısıtlaması uyarısı yapıldı. Yetkililer, şu an için uçuş iptali beklenmediğini, ancak krizin büyüyebileceğini... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T15:43+0300
İtalya’da Bologna, Milano Linate, Treviso ve Venedik havalimanlarında jet yakıtı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kısıtlama uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Yayımlanan havacılık bildirimine göre, Air BP Italia’dan kaynaklanan sınırlı yakıt arzı nedeniyle, bu şirketle anlaşmalı uçuşların yakıt ikmalinde kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi.
İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, yakıt dağıtımında ambulans ve devlet uçuşlarına öncelik verileceği, ayrıca 3 saatten uzun uçuşların öncelikli olacağı belirtildi. Diğer uçuşlar için kısıtlamaların en az 9 Nisan’a kadar sürebileceği aktarıldı.
Yakıt krizi havalimanlarını etkiliyor
İtalya pilotlar sendikası ANPAC Başkan Yardımcısı Danilo Recine, durumun şu aşamada Paskalya döneminde uçuş iptallerine yol açmasının beklenmediğini söyledi.
Ancak Recine, "Eğer Hürmüz Boğazı’ndaki abluka çözülmezse sorun gerçek olacak" ifadelerini kullandı.
Kriz Avrupa geneline yayılabilir
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, enerji arzını güvence altına almak için Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Meloni’nin, ülkenin enerjiye erişimini garanti altına almak için adım atacağı aktarıldı.
Uzmanlar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yakıt tedarikini etkileyerek Avrupa genelinde havalimanlarını riske atabileceğini ifade etti. Özellikle Londra Heathrow başta olmak üzere bazı havalimanlarında yakıt kaynaklı aksaklıkların şimdiden görüldüğü kaydedildi.