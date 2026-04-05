https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/italyada-ucus-alarmi-4-havalimaninda-jet-yakiti-krizi-buyuyor-1104782012.html

İtalya’da uçuş alarmı: 4 havalimanında jet yakıtı krizi büyüyor

İtalya’daki 4 büyük havalimanında jet yakıtı kısıtlaması uyarısı yapıldı. Yetkililer, şu an için uçuş iptali beklenmediğini, ancak krizin büyüyebileceğini... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T15:43+0300

dünya

avrupa

bologna

venedik

fosil yakıt

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg

İtalya’da Bologna, Milano Linate, Treviso ve Venedik havalimanlarında jet yakıtı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kısıtlama uyarısı yapıldığı aktarıldı.Yayımlanan havacılık bildirimine göre, Air BP Italia’dan kaynaklanan sınırlı yakıt arzı nedeniyle, bu şirketle anlaşmalı uçuşların yakıt ikmalinde kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi.İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, yakıt dağıtımında ambulans ve devlet uçuşlarına öncelik verileceği, ayrıca 3 saatten uzun uçuşların öncelikli olacağı belirtildi. Diğer uçuşlar için kısıtlamaların en az 9 Nisan’a kadar sürebileceği aktarıldı.Yakıt krizi havalimanlarını etkiliyorİtalya pilotlar sendikası ANPAC Başkan Yardımcısı Danilo Recine, durumun şu aşamada Paskalya döneminde uçuş iptallerine yol açmasının beklenmediğini söyledi.Ancak Recine, "Eğer Hürmüz Boğazı’ndaki abluka çözülmezse sorun gerçek olacak" ifadelerini kullandı.Kriz Avrupa geneline yayılabilirİtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, enerji arzını güvence altına almak için Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Meloni’nin, ülkenin enerjiye erişimini garanti altına almak için adım atacağı aktarıldı.Uzmanlar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yakıt tedarikini etkileyerek Avrupa genelinde havalimanlarını riske atabileceğini ifade etti. Özellikle Londra Heathrow başta olmak üzere bazı havalimanlarında yakıt kaynaklı aksaklıkların şimdiden görüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/baede-petrol-alarmi-borouge-tesisinde-saldiri-sonrasi-uretim-durdu-1104775864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

