Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/italyada-ucus-alarmi-4-havalimaninda-jet-yakiti-krizi-buyuyor-1104782012.html
İtalya’da uçuş alarmı: 4 havalimanında jet yakıtı krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
İtalya’daki 4 büyük havalimanında jet yakıtı kısıtlaması uyarısı yapıldı. Yetkililer, şu an için uçuş iptali beklenmediğini, ancak krizin büyüyebileceğini... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
avrupa
bologna
venedik
fosil yakıt
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_50017098eaef30ed9fc1f6c74ddd6d62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, bologna, venedik, fosil yakıt, uçak
İtalya'da uçuş alarmı: 4 havalimanında jet yakıtı krizi büyüyor

© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
© AA
Abone ol
İtalya’daki 4 büyük havalimanında jet yakıtı kısıtlaması uyarısı yapıldı. Yetkililer, şu an için uçuş iptali beklenmediğini, ancak krizin büyüyebileceğini belirtti.
İtalya’da Bologna, Milano Linate, Treviso ve Venedik havalimanlarında jet yakıtı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kısıtlama uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Yayımlanan havacılık bildirimine göre, Air BP Italia’dan kaynaklanan sınırlı yakıt arzı nedeniyle, bu şirketle anlaşmalı uçuşların yakıt ikmalinde kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi.
İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, yakıt dağıtımında ambulans ve devlet uçuşlarına öncelik verileceği, ayrıca 3 saatten uzun uçuşların öncelikli olacağı belirtildi. Diğer uçuşlar için kısıtlamaların en az 9 Nisan’a kadar sürebileceği aktarıldı.

Yakıt krizi havalimanlarını etkiliyor

İtalya pilotlar sendikası ANPAC Başkan Yardımcısı Danilo Recine, durumun şu aşamada Paskalya döneminde uçuş iptallerine yol açmasının beklenmediğini söyledi.
Ancak Recine, "Eğer Hürmüz Boğazı’ndaki abluka çözülmezse sorun gerçek olacak" ifadelerini kullandı.

Kriz Avrupa geneline yayılabilir

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, enerji arzını güvence altına almak için Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Meloni’nin, ülkenin enerjiye erişimini garanti altına almak için adım atacağı aktarıldı.
Uzmanlar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yakıt tedarikini etkileyerek Avrupa genelinde havalimanlarını riske atabileceğini ifade etti. Özellikle Londra Heathrow başta olmak üzere bazı havalimanlarında yakıt kaynaklı aksaklıkların şimdiden görüldüğü kaydedildi.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала