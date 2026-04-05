Gülben Ergen ifadeye çağrıldı: Polis ekiplerinin evine geldiğini duyurdu
Sanatçı Gülben Ergen, İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatmanur Çelik ve kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ölü bulunan Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümüne ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gülben Ergen hakkında soruşturma başlatıldı.Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini duyurdu.Ergen yarın ifade verecekBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ergen'in halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği ve 6 Nisan Pazartesi günü soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.Ne olmuştu?Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in 3 Mart’ta İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme sahilinde ölü bulunmasının ardından, Ayhan Şengüler’in ilgili davada tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler büyümüştü.Gülben Ergen de yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösteren isimler arasında yer almıştı.İstismar davası vardı30 yaşındaki Fatmanur Çelik'in daha önce istismara uğradığı ve şikayeti üzerine açılan davada karar duruşmasının mayıs ayında görüleceği öğrenilmişti.Kadın daha önce yaptığı röportajlarda kendisinin öldürülüp, intihar izlenimi verilebileceğini iddia etmişti. Çelik, bir vakıf yöneticisi tarafından istismara uğradığını ileri sürüyordu ve bir süredir hukuk mücadelesi veriyordu. Çelik'in avukatı Buse Naz Güneş, ölümün intihar olmadığını savunarak hukuk mücadelesinin süreceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/sarkicilar-arasindaki-polemik-buyuyor-burcu-gunes-cezaya-da-isyan-etti-koynumuzda-yilan-beslemisiz-1104090751.html
