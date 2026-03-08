Türkiye
Şarkıcılar arasındaki polemik büyüyor: Burcu Güneş Ceza'ya da isyan etti, 'koynumuzda yılan beslemişiz' dedi
Şarkıcılar arasındaki polemik büyüyor: Burcu Güneş Ceza'ya da isyan etti, 'koynumuzda yılan beslemişiz' dedi

10:56 08.03.2026
Burcu Güneş
Emre Altuğ’un albüm lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın için kullandığı "Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında" sözlerinin ardından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Büyüklerine saygılı ol'

Burcu Güneş, daha sonra ise sosyal medya hesabından Ece Seçkin’i ve İrem Derici’yi hedef alan sözler sarf etti. Güneş, “Ece Seçkin, iftarda bir soda iç.. Hazımsızlığa iyi gelir.:) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun. Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol'' paylaşımıyla herkesi şoke etti.

'Magazin gülü İrem Derici'

Güneş, sert açıklamalarından ünlü şarkıcı İrem Derici de nasibini aldı. Güneş, İrem Derici hakkında ''Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz'' paylaşımını yaptı.

'Haberimiz yokmuş'

Burcu Güneş, son olarak Rap dünyasının en güçlü isimlerinden Ceza hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Güneş, 2000'li yılların başında yayınlanan "Sahilden" şarkısını hatırlattı. Ceza ile yaptığı bu düetin, ünlü rapçinin kariyerinde bir kırılma noktası olduğunu savunan Güneş, Birsen Altuntaş'ın paylaşımında şu iddialı ifadeleri kullandı:
“Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır. Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğersem o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.”
