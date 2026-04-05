Endonezya’da yanardağ alarmı: Semeru yanardağı 4 kez patladı, kül 1000 metreye ulaştı
Java Adası’ndaki Semeru Yanardağı art arda 4 patlamayla yeniden harekete geçti. Kül bulutları 1000 metreye kadar yükselirken, çevrede 5 kilometrelik alan... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T14:46+0300
java adası, semeru yanardağı, endonezya, volkan, kül
Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Java Adası’nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Semeru Yanardağı Gözlem Noktası’ndan yapılan açıklamada, yanardağın 02.02-07.53 saatleri arasında 4 kez patladığı ve 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.
Açıklamada, patlamalar sırasında yanardağın zirvesindeki kraterden ara ara düşen kaya parçaları ile aşırı sıcak kül, gaz ve kaya parçalarından oluşan 3.5 kilometrelik piroklastik akıntı tespit edildiği belirtildi.
5 km'lik alanda 'her türlü faaliyet' yasaklandı
Endonezya’nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin '3. seviye' olduğu kaydedilen açıklamada, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.
Bromo Tengger Semeru Milli Parkı’nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası’ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.