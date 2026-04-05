Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye ziyaret: Şara ve Zelenskiy ile de görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye ziyaret: Şara ve Zelenskiy ile de görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'ın bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Zelenskiy ile bir araya geldiği bildirildi. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T18:06+0300
2026-04-05T19:46+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
i̇brahim kalın
suriye
vladimir zelenskiy
Dışişleri Bakanlığı'ndanı yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulunuyor.Bakanlık kaynaklarına göre Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak.Temaslarda, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların ele alınacağı belirtildi.Ayrıca Bakan Fidan'ın temaslarında 17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin de ele alınacağı aktarıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/rusyanin-ozel-temsilcisi-dmitriyevden-ciddi-bir-krize-hazirlanin-cagrisi-1104782703.html
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, vladimir zelenskiy
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, vladimir zelenskiy

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye ziyaret: Şara ve Zelenskiy ile de görüştü

18:06 05.04.2026 (güncellendi: 19:46 05.04.2026)
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
Dışişleri Bakanı Fidan'ın bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Zelenskiy ile bir araya geldiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndanı yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulunuyor.
Bakanlık kaynaklarına göre Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak.
Temaslarda, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların ele alınacağı belirtildi.
Ayrıca Bakan Fidan'ın temaslarında 17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin de ele alınacağı aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.
DÜNYA
Rusya’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev’den ‘ciddi bir krize hazırlanın’ çağrısı
17:07
