https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/bagirsaktaki-gizli-sinyaller-kanser-erken-teshis-edilebilir-1104781259.html
Bağırsaktaki gizli sinyaller: Kanser erken teşhis edilebilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, bağırsakta bulunan özel bakteri ve kimyasal işaretlerin, kanser ve bağırsak hastalıklarını erken teşhis edebileceğini açıkladı. Yeni yöntem... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T15:42+0300
sağlik
bağırsak
kanser
mide ve bağırsak kanseri
mide
analiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_a3db70060aa5bf255ac3018c624ab25d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_d569ac60a2a234694ee2b3d586c4dfaa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bağırsak, kanser, mide ve bağırsak kanseri, mide, analiz
Bilim insanları, bağırsakta bulunan özel bakteri ve kimyasal işaretlerin, kanser ve bağırsak hastalıklarını erken teşhis edebileceğini açıkladı. Yeni yöntem, daha hızlı ve invaziv olmayan tanı ihtimalini gündeme getirdi.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, bağırsakta bulunan bakteriler ve ‘metabolit’ adı verilen kimyasal bileşiklerin, mide kanseri, kolorektal kanser ve iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğu aktarıldı.
Birmingham Üniversitesi'nin yürüttüğü ve Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırmadaki bulgular uzmanlara göre, hastalıkların daha erken ve daha az zahmetli yöntemlerle teşhis edilmesinin önünü açabilir.
Yapay zeka ile ortak hastalık izleri bulundu
Araştırmada, bağırsak verileri yapay zeka ve makine öğrenimi kullanılarak analiz edildi.
Farklı hastalıklara ait verilerin karşılaştırılması sonucunda, bir hastalık için geliştirilen modelin başka bir hastalığı da tahmin edebildiği görüldü. Bu durumun, hastalıklar arasında ortak biyolojik işaretler bulunduğunu gösterdiği aktarıldı.
Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Animesh Acharjee, mevcut yöntemlerin sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Mevcut tanı yöntemleri etkili olsa da invaziv ve pahalı olabiliyor" dedi.
Acharjee, "Bu biyolojik işaretler sayesinde hastalıkları daha erken ve daha doğru tespit etmek mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Hastalıklara özgü ve ortak sinyaller tespit edildi
Araştırmada, her hastalığın kendine özgü bazı bağırsak bakteri profilleri olduğu, ancak aynı zamanda bazı işaretlerin birden fazla hastalıkta ortak görüldüğü aktarıldı.
Özellikle bazı bakterilerin ve kimyasal bileşiklerin hem kanser hem de bağırsak hastalıklarıyla bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu durumun, hastalıkların birbiriyle ilişkili olabileceğine işaret ettiği belirtildi.
Yeni nesil tanı ve tedavi yöntemlerinin önü açılıyor
Araştırma sonuçlarının, gelecekte invaziv olmayan testlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Uzmanların, bu bulgular sayesinde kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceğini ve hastalıkların çok daha erken aşamada tespit edilebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.