İstanbul'a üç günlük bahar havası: Çarşambaya kadar sıcaklık artıyor sonra ani düşüşe dikkat

Türkiye genelinde sağanak yağışlar kısa süreliğine etkisini azaltırken, hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. İstanbul’da termometreler 20 dereceye kadar... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da termometreler hafta başında 20 dereceye kadar yükselse de sıcak hava kısa sürecek. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden düşecek.Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde hava çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülke genelinde yağış varYağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MGM tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporundaysa, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalacağı belirtildi.Pazartesi günü hava durumuYarın yağış az kenti etkileyecek. Sıcaklık yurt genelinde artıyor.İstanbul, Ankara, İzmir boyunca hava parçalı bulutlu. İstanbul 18, Ankara 16, İzmir ve Antalya 20, Bursa 19 derece. Antalya'da hala sağanak geçişleri var. Poyraz İstanbul'da hafif, İzmir'de sert esecek.Marmara hava durumuMarmara'da güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 18-20 derecelere doğru yükseliyor.Hava durumu nasıl?İç Anadolu'da Niğde kesiminde yağmur var. Eskişehir tarafı parçalı bulutlu, 17 derece. Sivas 13, Kayseri 15 derece.Ege'de Manisa'da hava açarken Muğla, Denizli kesiminde yerel yağış sürecek. Manisa 20, Muğla 17, Afyonkarahisar 15, Bodrum 20 derece.Akdeniz'de yağışlar yeni haftada da sürecek. Adana 20, Hatay 18 derece.Karadeniz'de Düzce, Samsun boyunca bulutlar arasından güneş görülecek. Bolu 16, Samsun ve Trabzon 14 derece.Güneydoğu sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu, 10 derece. Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/meteorolojiden-31-il-icin-sari-kodlu-yagis-ve-firtina-uyarisi-ani-su-baskinlarina-dikkat-1104700117.html

