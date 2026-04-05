ABD ordusunda tasfiye krizi büyüyor: Kararın savaş varken alınması tepki yarattı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD Ordusu'nun en üst düzey subayı olan Orgeneral Randy George'u görevden alması, Washington'da ordunun siyasallaşmasına... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T13:16+0300
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD Ordusu’nun en üst düzey subayı olan Orgeneral Randy George’u görevden alması, Washington’da ordunun siyasallaşmasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Karar, ABD’nin Orta Doğu’da aktif bir savaş yürüttüğü bir dönemde gelmesi nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor.
ABD’li Orgeneral George, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde görevden alma dalgasında üst düzey askerden biri oldu. Aynı gün içinde, aralarında ordunun baş papazının da bulunduğu iki general daha görevden alındı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada George’a ‘on yıllara yayılan hizmeti’ için teşekkür etti ve emekliliğinin derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Hegseth’in son dönemde gerçekleştirdiği üst düzey görevden almalar, Amerikan basınına göre, ABD ordusunun geleneksel ‘partiler üstü’ yapısının zedelenebileceği yönünde kaygılara yol açıyor. Analistler, bu tür kararların askeri liderliğin siyasi tercihlere göre şekillendirildiği algısını güçlendirdiğini belirtiyor.
George’un görevden alınmasının arkasında, bazı albayların tuğgeneralliğe terfilerinin engellenmesi konusunda Hegseth ile yaşadığı görüş ayrılıklarının olduğu öne sürülüyor. Bu isimler arasında siyah ve kadın subayların da bulunduğu belirtiliyor.
İran tartışmalarıyla aynı döneme denk geldi
Görevden almaların zamanlaması da Amerikan basınına göre dikkat çekici. Washington’da, ABD’nin İran’a yönelik olası bir kara harekatı başlatıp başlatmayacağı tartışılırken gelen bu karar, Hegseth’in kendisiyle aynı fikirde olmayan askeri görüşlere nasıl yaklaştığı sorusunu gündeme getirdi.
Hegseth daha önce de ‘ilerici’ olarak nitelendirilen ya da yönetimin çizgisine uymadığı düşünülen generallere yönelik geniş çaplı bir tasfiye süreci başlatmıştı. Bu kapsamda geçen yıl Orgeneral James Mingus görevden alınmış, ayrıca kara, deniz ve hava kuvvetlerinin üst düzey hukuk müşavirleri de işten çıkarılmıştı.
Kamuoyu araştırmaları, ABD toplumunun orduya duyduğu güvenin son yıllarda ciddi biçimde azaldığını ortaya koyuyor. Reagan Enstitüsü’nün Aralık ayında yayımladığı ankete göre güven oranı 2018’deki yüzde 70 seviyesinden yaklaşık yüzde 50’ye geriledi.
Aynı araştırma, siyasi kutuplaşmanın orduya duyulan güveni de etkilediğini gösteriyor. Demokrat seçmenler arasında güven yüzde 33’e kadar düşerken, Cumhuriyetçilerde yüzde 67 seviyesine yükseldi.