Tarım arazilerinde hobi bahçeleri ve kaçak yapılar için yeni dönem: 100 bin TL ceza uygulanacak

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin kanun teklifine göre, izin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara... 12.03.2026

AK Parti, yürürlük ve yürütme dahil toplam 29 maddeden oluşan, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.Teklifte hem kadastro ve tapu ihtilafları, hem de tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni düzenlemeler yer aldı.'Kadastro ve tapu ihtilaflarını kökten bitiriyoruz'Abdullah Güler, vatandaş ile devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde sona erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.Güler, "Vatandaşımızla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten bitiriyoruz. Orman ve tapu kadastrosu gibi farklı uygulamalar nedeniyle on yıllardır süregelen mülkiyet karmaşasına son vererek; mülkiyeti nizalı olan ve bugüne kadar davaya konu olmayan taşınmazların tapularını geçerli kabul ediyor veya vatandaşa iade ediyoruz. Bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüze saha tahsisi yapıyoruz" dedi.Güler, bugüne kadar davaya konu olmuş taşınmazların sahiplerine ise aldıkları tazminat bedellerini rayici üzerinden ödemeleri kaydıyla taşınmazlarının iade edileceğini söyledi.'80 bin davanın açılmasını engelliyoruz'Teklifin yargı yükünü de azaltacağını belirten Güler, "Bu stratejik adımla, yargıya yeni bir yük getirecek hali hazırda devam eden ve açılması öngörülen toplam 80 bin davanın açılmasını engelliyoruz. Böylece devletimizi; tazminat bedelleri, birikmiş faizler ve yargılama giderleriyle birlikte tam 516 milyar TL gibi devasa bir mali yükten kurtarıyoruz. Hem vatandaşımızın tapu güvenliğini sağlıyor hem de kamu kaynaklarımızın yarım trilyon lirasını koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.Teklifte, tarım arazilerinin korunması ve üretim potansiyelinin güvence altına alınması da öne çıktı. Güler, verimli toprakların amaç dışı kullanımının önüne geçmeyi temel öncelik olarak tanımladı.Abdullah Güler, "Gıda güvenliğimizin sarsılmaz kalesi, milli servetimiz ve gelecek nesillerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız hiç şüphesiz toprağımızdır. Bizim temel önceliğimiz, vatan toprağının her bir karışının üretimde kalması, bereketinin korunması ve ekilebilir alanlarımızın amaç dışı kullanımının önüne geçilmesidir. Özellikle son yıllarda 'hobi bahçesi' adı altında, kooperatif çatısı kullanılarak tarım arazilerimizin hukuka aykırı şekilde küçültülmesi ve üretimden koparılması, tarımsal geleceğimiz için ciddi bir risk oluşturmaktadır." dedi.Tarım arazilerine kaçak yapılara altyapı verilemeyecekKanun teklifine göre, izin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri götürülmesi engellenecek.Güler, bu düzenlemeyle ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe olma isteğini anlıyoruz; ancak bu ihtiyacın, gıda arz güvenliğimizi tehlikeye atacak ve verimli topraklarımızı betonlaştıracak bir yapıya dönüşmesine izin veremeyiz. Bu doğrultuda, tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklıyor; üretim disiplinimizi ve planlamamızı tahkim ediyoruz. İzin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesini engelliyoruz" ifadelerini kullandı.Her abone için 100 bin TL ceza, her ay tekrar edecekTeklifte, yasağın ihlal edilmesi halinde uygulanacak yaptırım da açıklandı. Buna göre, izin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara altyapı hizmeti götüren kurumlara her bir abone için 100 bin TL idari para cezası verilecek.Güler, "Bu yasağı ihlal eden kurumlara, her bir abone için 100 bin TL idari para cezası öngörüyoruz. Abonelik iptal edilmediği sürece bu cezayı her ay tekrarlayarak suiistimallerin önüne geçiyoruz. Bu düzenleme ile hem toprağımızın kıymetini biliyor hem de vatandaşlarımızı yasal dayanağı olmayan süreçlerin mağduru olmaktan koruyoruz" dedi.

