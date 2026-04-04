İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Van sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den kritik fay hattı uyarısı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'
Van sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den kritik fay hattı uyarısı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'
Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T11:51+0300
2026-04-04T11:51+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
tuşba
van
afad
Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının merkez üssü Tuşba olarak belirlenirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde yaşanan deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısıDepremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, şu ifadeleri kullandı:"Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz."
türki̇ye
tuşba
van
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, deprem, tuşba, van, afad
naci görür, deprem, tuşba, van, afad

Van sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den kritik fay hattı uyarısı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'

11:51 04.04.2026
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2026
Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi: "Bu zon bir bindirme zonu. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir..."
Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının merkez üssü Tuşba olarak belirlenirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde yaşanan deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı

Depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz."
