Van sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den kritik fay hattı uyarısı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'

Van sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den kritik fay hattı uyarısı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'

Sputnik Türkiye

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T11:51+0300

2026-04-04T11:51+0300

2026-04-04T11:51+0300

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının merkez üssü Tuşba olarak belirlenirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde yaşanan deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısıDepremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, şu ifadeleri kullandı:"Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, deprem, tuşba, van, afad