İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin toplatılması için belediyelere süre verdi

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin toplatılarak bakımevlerine götürülmesine ilişkin yerel yönetimlere yazı gönderdi. Yazıda mayıs sonuna kadar ilçelerde... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T11:23+0300

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine sahipsiz köpeklerin toplatılmasına ilişkin yazı gönderildi. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, sahipsiz köpeklerin toplatılarak bakımevlerine götürülmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yerel yönetimlere yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini, mayıs ayı sonuna kadar ilçelerde görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili adli sürecin başlatılacağını belirtildi. İBB ve 39 ilçe belediyesine gönderildiValilik tarafından İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerine sahipsiz köpeklerin toplatılmasına ilişkin yazı gönderildi.Yazıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024'te ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 13 Aralık 2024'te resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verildiği kaydedildi.Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmünün ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin "Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 7. maddesinin a bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü olduğu kaydedilen yazıda, bu görevin yerel yönetimlere verildiği aktarıldı.Çalışmaların yavaş yürütüldüğü ifade edildiİlin bazı bölgelerinde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu bildirilen yazıda, "Zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır. Belediye ve ilgili kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.Yazının devamında şunlar kaydedildi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

